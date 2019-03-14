أجمل موديلات البدل الرجالية الكاجوال لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 07:29 مساءً - البدلات لم تكن من القطع المفضلة لدور الأزياء خلال المواسم الماضية، كما أنها شهدت على تراجع في الإقبال عليها في الحياة اليومية بحيث باتت محصورة في مناسبات معينة تحتم على الرجل إعتمادها. سبب تراجع شعبية البدلات هو أن القواعد المرتبطة بها تم التلاعب بها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وباتت الخيارات «الاخرى» للبدلات هي المفضلة ما جردها من هويتها الأصلية بشكل أو بآخر. ولكن ورغم كل التبدلات لا يمكن القول بأن البدلات ماتت، ولكن ما يمكن قوله هو أنها شهدت على مزيد من التعديلات خلال عروض أزياء ٢٠١٩.

منصات عروض أزياء ٢٠١٩ حفلت بالبدلات، ولكن ليس وفق الأنماط التي نعرفها، بل تم إضافة لمسات كانت حتى الأمس القريب غريبة عنها، فبتنا نلمس لمحات رياضية، وقصات واسعة ومزاج عام يتمحور حول «رسمية» أقل في التصاميم.

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