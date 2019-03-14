صور موديلات عبايات كشكش ستلفت انتباهكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 07:29 مساءً - إذا كنتِ تحبين التجديد بين الحين والآخر في اطلالاتكِ بـ العبايات ؟ فـ موديلات العبايات مع الكشكش ستمنحكِ مظهرًا مختلفًا وناعمًا، كما أنها لا ترتبط بموديل محدد من العباية، سواء كانت مفتوحة أو مقفولة، وإليكِ التفاصيل.



بخامة الستان الناعمة وحزام الخصر باللون الأسود، إليكِ هذا الموديل من Carnelian Design كارنيلان ديزان، مع تصميم الكشكش على إطار العباية من الأسفل، وكذلك حزام الخصر لاطلالة ناعمة، يمكن معها اعتماد حذاء بلون مثير ولكن لا تكثري من التفاصيل مع تصاميم الكشكش، حتى لا تبدي مبالغة في مظهرِك.





العباية المفتوحة من أليكا ديزاين Aleka Design مع الكشكش المنفوخ بطريقة لافتة بشكل كبير للأنظار، من الممكن أن يكون قطعتكِ المفضلة والأنيقة، نسقيها مع فساتين طويلة أو اطلالة حيادية باللون الأسود، وشنطة ميني .





أما مع هذا الموديل من Abayat Lucci عبايات لوسي، فمن الممكن أن تكون رفيقتكِ بالنهار، فالكشكش بها ليس مبالغًا، كما أنها ستكون مناسبة للشنط المتوسطة و الكبيرة الحجم، مع الطرحة السوداء.





إذا كنتِ ممتلئة قليلة بخاصة من الأرداف، فاختاري تصاميم الكشكش على الأكمام، كالأكمام المنفوخة من Lyla Line ليلى لاين، بلمسة ناعمة وأنثوية، تناسب الصبايا في الثلاثينيات.

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أو اختاري هذا اللون الأبيض الثلجي مع التطريزات البسيطة اللامعة، مع الأكتاف الشيفون المنسدلة وحزام الخصر، لكن ننصحكِ بارتدائها بعد الظهر، مع شنطة وحذاء نود أوف وايت للمسة أكثر أنثوية.





والآن أخبرينا رأيكِ هل تحبين عبايات الكشكش؟

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