5 أحذية أساسية في خزانة المرأة الأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 07:29 مساءً - من المؤكد أنّ كل امراة لها ذوق خاص في انتقاء الصيحات التي تناسبها، لا توجد خزانتان للملابس متشابهتان تمامًا. وفي حين تميل بعض النساء إلى الأزياء الجريئة، تفضل أخريات الصيحات المحايدة، لكن، هناك عدد قليل من الصيحات التي ربما نقوم جميعًا باقتنائها، وهو ما يطلق عليه خبراء الموضة الأزياء الأساسية.

إذا طبّقنا هذه القاعدة على الأحذية، فهناك 5 صيحات يجب أن تتوافر في خزانة كل امرأة بمختلف الأذواق والأساليب.. تعرّفي إليها:



1-حذاء الـ pump

لا غنًى عن زوج من الأحذية الكلاسيكية المعروفة بمقدمتها المدببة مع الكعب العالي الرفيع، وهي قطعة أساسية في خزانة أيّ امرأة أنيقة، لا سيما أنها قطعة مفضلة عند اختيار أزياء المكتب، كذلك هي اختيار مناسب في المساء.

يفضل اقتناء أكثر من زوج من أحذية الـ pump من لوحة الألوان الأساسية، مثل الأسود والبيج، أو الوردي البودري الذي لا تستغني عنه ميغان ميركل



2- حذاء كلاسيكي مسطح

صحيح أنّ أحذية الـ pump هي الاختيار المناسب للاطلالات الرسمية، لكنّ بعض النساء لا يفضلون المقدمة المدببة والكعب العالي، لأنه مؤلم، هنا البديل يكون زوجًا من أحذية الباليرينا المسطحة. فهي اختيار أنيق يناسب الاطلالات الرسمية والكاجوال على حدّ سواء.



3- جزمات الكاحل السوداء

في حين أنّ جزمات الكاحل المزخرفة أو الملونة، هي أيضًا صيحة عصرية، إلا أنّ الجزمات السوداء ستبقى دائمًا العنصر الرئيسي في عالم الأناقة، بفضل مظهرها المترف.



4- صندل ربيعي بأشرطة أمامية

حتى وإن كنتِ من النساء اللواتي لا يفضلن الأحذية المكشوفة، فإنّ اقتناء زوج من الصنادل المزدانة بشرائط أمامية مع كعب عالٍ، هو اختيار لا غنّى عنه.

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5- الحذاء الرياضي التقليدي

رغم رواج صيحة الأحذية الرياضية الضخمة والملونة والتي يطلق عليها "الأحذية القبيحة"، إلا أنّ اقتناء الحذاء الرياضي الأبيض بتصميم أيقوني مثل Converse ، Vans لا غنًى عنه.

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