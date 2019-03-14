انت الان تتابع تفاصيل خبر تراجع كبير لطلبات اللجوء في أوروبا خلال 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 06:45 مساءً - انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة في دول الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي، إلى 580 ألفاً، وهو رقم قريب مما كان عليه الحال قبل اندلاع أزمة اللاجئين عام 2015.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن عدد طلبات اللجوء عام 2018 تراجع بنسبة 11% عن عام 2017، ليصل إلى 580 ألفاً و800 طلب، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وشهدت طلبات اللجوء العام الماضي انخفاضاً كبيراً مقارنة بعام 2015، الذي وصل عدد طلبات اللجوء فيه إلى مليون و256 ألفاً و600 طلب.

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وقُدّمت أكثر طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2018 من السوريين، الذين قدّموا 80 ألفاً و900 طلب، تلاهم الأفغان، الذين قدّموا 41 ألف طلب، ثم العراقيين الذين قدّموا 39 ألفاً و600 طلب.

وقُدّم ثلث طلبات اللجوء في ألمانيا، تلاها كل من فرنسا، واليونان، وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا.

وكان العام 2017 شهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث وصل إجمالي عدد الوافدين إلى 728.470 على مدار العام، وهو انخفاض بنسبة 44% مقارنة بعام 2016.

وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدداً من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.