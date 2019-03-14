بالصور| "القومي للمرأة" يستكمل أنشطته في مئوية السيدة المصرية

بدأت فعاليات اليوم العاشر لحملة "طرق الأبواب"، استكمالاً لفعاليات أنشطة مئوية المرأة المصرية بمحافظة البحر الأحمر، والتي تهدف إلى توصيل عدة رسائل إلى أكبر عدد ممكن من السيدات بجميع أنحاء المحافظة لتوضيح رسائل الحملة حيث تم إستهداف عدد 280 سيدة في اليوم الحادى عشر بمناطق "مدينة رأس غارب، مدينة القصير، الغردقة، حلايب".

تم عقد عدة لقاءات ميدانية وندوات على هامش حملة "لأنى رجل"، حيث أن الحملة تهدف إلى التوعية بدعم تمكين المرأة في المجتمع حيث تم إستهداف عدد 1245 مستفيد في اليوم الحادى عشر حيث تم عقد لقاء بــ ( مدرسة صالح عوض الله المتقدمة بمدينة رأس غارب - المعهد الأزهرى الثانوي بنين بمدينة القصير - مسجد الدهار الكبير بمدينة الغردقة - مدرسة الصناعات المتقدمة بنين بمدينة الغردقة).

والجدير بالذكر، أنه جرى استحداث أليه جديدة للتنفيذ لأستهداف أكبر عدد ممكن من الشباب المشاركين حيث أنه تم عمل مسابقة للطلبة بالمدرسة عن طريق عمل مسرحيات قصيرة عن رسائل الحملة وعرضها أمام جميع الطلاب في فناء المدرسة والتحدث عن رسائل الحملة وتأتى هذه الأليه الجديدة من منطلق تطبيق ألية التعلم من الأقران كما تم توثيق المسرحيات القصيرة بالفيديو لعرضها على وسائل التواصل الاجتماعى ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المشاهدين في نفس المرحلة العمرية يذكر أن هذه الألية تتماشي مع التطور التكنولوجى وإيضا إستخدام أحد الوسائل العلمية لتعليم الأبناء وهو التعلم النشط حيث أن الطلاب شاركوا في مجموعات صغيرة لإخراج وتمثيل هذه المسرحيات .

كما تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "خياطة ملابس الاطفال" بجمعية الهلال الأحمر بالغردقة والتى تهدف إلى تنمية مهارات الطالبات على التفصيل والخياطة والتصميم لملابس الأطفال حيث أنها من المهارات السهلة التى يمكن البدء في تعلمها بشرط التدريب الجيد وتم إستهداف عدد 25 مستفيدة .

كما تم تنفيذ ندوة بعنوان "معاً لمناهضة العنف ضد المرأة" بمدرسة الصناعات بنات بمدينة الغردقة وتم إستهداف عدد 45 طالبة من طالبات المدرسة وتناولت الندوة مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة بحضور أفراد قسم شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.

كما نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر اليوم مارثون رياضي لعدد 600 فتاة أنطلق صباحاً من ميدان عبد المنعم رياض إلى قرية عرابيا مروراً بطريق الكورنيش.

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والجدير بالذكر أن السيد محافظ البحر الأحمر، شهد انطلاق الماراثون وأطلق سيادته شارة البدء لإنطلاق الماراثون الرياضى من ميدان عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة والذى أكد على أهمية مشاركة المرأة في تنمية المجتمع.

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