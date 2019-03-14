للتخلص من الإحباط والاكتئاب.. 7 طرق تساهم في تخفيف المشاعر السلبية

يواجه البعض مشاعر حزن وإحباط نتيجة كثرة الضغوط والمشكلات والتي تؤثر على صحة العامة على المدى البعيد، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ريكورد"، هناك بعض الطرق التي تساهم في تخفيف المشاعر السلبية منها:

- البكاء

يخفف البكاء الضغط النفسي ويساهم في تفريغ شحنات الحزن والإحباط.

- التجوال في المناطق الطبيعية

ابحث عن مكان طبيعي جميل ترتاح فيه، إذ أظهرت الكثير من الدراسات بأن الاستمتاع بجمال الطبيعة يساهم بشكل فعال في التخفيف من الحزن والقلق والشعور بالوحدة.

- الاستماع للموسيقى

استمع لنوع الموسيقى التي تعبر عن شعورك وأنت في حالة من الاسترخاء، واندمج نفسياً معها. وإن كنت تجيد العزف على أية آلة موسيقية مارس العزف بانتظام حتى تتحسن حالتك النفسية.

- التحدث مع صديقان

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كان لديك صديق ترتاح للتواجد برفقته وتثق به، حاول أن تتحدث إليه عن مشاعرك، إذ أن تفريغ مشاعرك أمام شخص يجيد الاستماع إليك ويتعاطف معك، يزيد من مشاعر الارتياح لديك ويساهم في التخفيف عنك.

- قضاء بعض الوقت مع نفسك

خصص وقتاً تقضيه بمفردك في مكان يتيح لك الفرصة للتأمل والتفكير بالأشياء الجميلة التي قد تحسّن من حالتك وتزيل أي شوائب نفسية سلبية لديك.

- اتباع نظام غذائي صحيح

أظهرت العديد من الدراسات بأن تناول الأطعمة الطازجة والعصائر والفاكهة والمكملات الغذائية، وشرب الكثير من الماء، يعتبر أسلوباً مثالياً للتخلص من الشعور بالإرهاق والقلق.

- المطالعة

تعتبر المطالعة مصدرا مهما للإلهام الإيجابي، لذا لا تتردد في قراءة الكتب الخاصة ببناء الذات وتحفيز المرء بشكل إيجابي للتخلص من المخاوف والقلق.

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