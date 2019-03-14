بالصور| منة فضالي "بتنور في الظلمة" في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة، منشورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "فضالي" بأزياء كاجوال شتوية، مرتدية "بلوفر" "فسفوري" اللون، يتمي بأنه ينير في الظلام، وبنطلون جينز، مع ظهورها بشعر أصفر متوسط الطول، ونظارة شمسية.

وعلقت الفنانة الشابة باللغة الإنجليزية، قائلة: "لا تنتظر اللحظة المثالية تأخذ هذه اللحظة وتجعلها مثالية".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "يا ست الحسن والجمال في عيني ملاك"، "كل يوم بشكل.. مرة شعر أسود، ومرة أصفر"، و"ضحكتك تجنن".

وتأتي تلك الإطلالة، عقب أسابيع من ظهورها بشكل مختلف، في جلسة تصوير ، بعدسة نادين عباس، حيث اختارت "فضالي" تغيير لون شعرها، إلى الأسود "الكيرلي" من توقيع إسلام متولي، مرتدية "بلوزة" بيضاء "أوف شولدر"، مع "هوت شورت" جينز، أظهر أنوثتها، ما أدى إلى تساؤل العديد من متابعيها: "مين دي؟"، لافتين إلى أن بعضهم لم يستطع التعرف عليها بسبب "اللوك".

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