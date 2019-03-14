بالصور| مادونا تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب

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فاجأت النجمة الأمريكية مادونا، جمهورها بنشر صور لها بالحجاب، مدونة تعليقات "غامضة"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مادونا في 3 صور بالأبيض والأسود، مرتدية حجاب منقوش، بالإضافة إلى أزياء "كاجوال" قاتمة اللون.
كتبت النجمة العالمية 3 تعليقات منفصلة، على كل صورة لتكون الجملة التالية: "قديسة أم مذنبة.. كان هناك وقت، تخير المرأة بين هذين الأمرين".
وحظيت المواد المصور بتفاعل واسع بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورة، خلال الساعات الماضية على مئات الآلاف من تسجيل الإعجاب والتعليقات، المؤكدة حبهم لها في جميع الحالات.
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