أنطونيو بانديراس يحتضن بينيلوبي كروز على السّجادة الحمراء.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اجتمعت الممثلة العالمية من أصولٍ إسبانية "بينيلوبي كروز" مع زميلها من الوسط الفنّي، الممثل المُخضرم "أنطونيو بانديراس"، في حدث إطلاق أجدد أفلامهما Pain & Glory، والذي أقيم بالعاصمة الإسبانية "مدريد" يوم أمس الأربعاء.

حافظت كروز على سُمعتها كالنّجمة التي تُتقن فن اختيار إطلالات السّجادة الحمراء في طلّتها يوم الأمس، ووقع اختيارها على دار الأزياء الفرنسية "شانيل" لكي تتألّق بواحدٍ من فساتين العلامة الكلاسيكية التي اختارتها من مجموعة خريف وشتاء 2018.

خيّم على الفُستان طابع الأناقة الهوليوودية البرّاقة، فجاء قِسمه العلوي مُرصّعًا بحبّات الخرز المُتلألئة، كما جاءت ياقته بتصميم دائري كبير وأكمامٍ قصيرة، لتنسدل تنورته ذات الطّيّات وتصل إلى الأرض دون أيّة تفاصيل، وذلك لكي يبقى تصميم الفُستان كلاسيكيًّا وراقيّا إلى أبعد حد.

ولاستكمال أناقتها، حملت بينيلوبي حقيبة كلاتش فضّية، كما اعتمدت تسريحة الشّعر المموّج التي دمجتها بستايل الخصلات الأمامية المرفوعة، كما اعتمدت مكياجًا مشمشيا داكن اللون أبرز نعومة تفاصيل وجهها.

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وقف البطل الثاني للفيلم أنطونيو بانديراس إلى جانب بينيلوبي كروز مُرتديًا إطلالة سمارت، تألّفت من بدلة كُحلية اللون نسقها مع قميصٍ بلونٍ مُطابق، كما لفت الأنظار إليه بتصرّفاته العفوية على السّجادة الحمراء ومُمازحته للباباراتزي.

يُشارُ إلى أنّ أحداث فيلم Pain & Glory تدور حولَ مُخرجٍ يلعب دوره بانديراس، يمرّ في ظروفٍ صعبة في حياته، وعن الخيارات المحدودة المُتاحة أمامه، وتُشاركه بينيلوبي في دور البطولة، علمًا بأنّ الفيلم إسباني الهوية.