التقلبات الجوية تصيبك بالعدوى.. كيف تحمي منزلك من البكتيريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة طقس سيئ تضرب البلاد، يصاحبها عواصف ترابية وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة، ما يعزز نمو البكتيريا والجراثيم المسببة للعدوى والتي تجد من هذه التقلبات الجوية بيئة خصبة للتكاثر.

"الكونسلتو" يستعرض بعض النصائح والإرشادات لتجنب نمو البكتيريا داخل المنزل في ظل هذا الطقس السيئ، وبالتالي الاستمتاع بصحة جيدة. للمزيد اضغط هنا