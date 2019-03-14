رئيس قسم التغذية بمستشفى 57357 تنصح بتناول الحبوب الكاملة والمكسرات يوميا

قالت جلسن صالح رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى "57357"، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي العلمي المجتمعي الرابع لصحة المرأة، والذي نظمته مؤسسة "اشفي" للصحة المجتمعية، أنه ينصح بالنظام الغذائي الغنى بالمصادر النباتية لمرضى سرطان الثدي، لتجنب تكرار الإصابة، مع الإقلال من المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم الحمراء، والألبان عالية الدسم، ويوصي باستهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم.

ونصح بالاستهلاك اليومي لـ6 حصص من الحبوب، و5 حصص من البقوليات والمكسرات، وأنواع أخرى من البروتين، و4 حصص من الخضروات، وحصتان من كل من الفواكه، والدهون الصحية.

أما عن الوقاية من خلال تناول الأطعمة التي تمنع حدوث سرطان الثدي، حسب الدراسات الحديثة، فتشمل التوصيات الغذائية استهلاك أقل للدهون المشبعة، وتناول الخضروات والفواكه الملونة الغنية بالفيتامينات، والمعادن ومضادات الأكسدة، وتناول السمك الطازج 1-3 مرات في الأسبوع، والحد من استهلاك اللحوم الحمراء، واستهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم، والحفاظ على وزن صحي، والحفاظ على النشاط البدنى من خلال ممارسة الرياضة.

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وقالت الدكتورة أية نصار، مدير التعليم والتطوير بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، إن مصر تحتاج لتضافر الجهود بشكل كبير بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وتقديم خدمة طبية مناسبة للمصريين، بحيث يلبي طموحات الطبقة العريضة من الشعب المصري، وأن ذلك ما دفعها لتبني فكرة التطوير من خلال التعليم، وهو ما تفعله على أرض الواقع داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357، ضمن منظومة متكاملة لخلق أجيال لديها أمل وقدرة على تحقيق أحلامهم.

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