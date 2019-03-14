بالصور| إطلالة جريئة لرانيا يوسف بفستان "لون الجلد"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبدت "رانيا" في إطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان ضيق، له لون الجلد الذهبي، قصير، وتركت شعرها منسدلا، وكتبت عليها تعليقا: "صباح الخير"، فيما تفاعل معها جمهورها ومتابعوها عبر الإعجابات والتعليقات.

من بين التعليقات التي أبدت إعجابها برانيا يوسف، وإطلالتها: "بسم الله ماشاء الله منوره الدنيا كلها بجمالك الساحر الجذاب الذي يجذب العالم بقمه الرومانسيه والروح الجميلة الساحرة"، وفي تعليق آخر قال أحد متابعيها: "مساء الجمال والياسمين والورد والفل مساء الحب والإحساس الحلو والجمال أجمل نساء الدنيا والعالم يارب يارب يحفظك ياحبيتبي يارب يارب من نجاح لبنجاح إن شاءالله".

وكانت رانيا يوسف قد نشرت صورا جريئة من آخر جلسة تصوير خضعت لها من تصوير محمود عاشور، لصالح إحدى المجلات الأجنبية.

وتستمر "رانيا" في نشر جلسات تصوير جديدة، منذ أثارت ضجة في ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان أسود جرئ شفاف "بدون بطانة".

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