مستشفى سرطان الأطفال "57357" تشارك في المؤتمر المجتمعي الرابع لـ"اشفي"

شاركت مستشفى سرطان الأطفال "57357"، مؤخرا، في فعاليات المؤتمر السنوي العلمي المجتمعي الرابع لصحة المرأة، والذي نظمته مؤسسة "اشفي" للصحة المجتمعية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجامعة "سارالاند" بألمانيا، تحت عنوان "الأمثل في صحة المرأة"، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الوزراء السابقين وكبار رجال الدولة، والأساتذة والخبراء، في النساء والتوليد والصحة العامة والتغذية العلاجية والأورام والأطفال والرضاعة الطبيعية.

يرأس المؤتمر الدكتور محمود العديسي، أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة هالة نجيب حسني، أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة نائب رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور وليد البوشي نائب مدير القصر العيني التعليمي الجديد سكرتير عام المؤتمر، وترأست الجلسة الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة سابقا، وأستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بالقصر العيني.

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وعرضت الدكتورة جلسن صالح، رئيس قسم التغذية العلاجية بالمستشفى، خلال جلسة التغذية العلاجية بالمؤتمر، دور التغذية في الوقاية من سرطان الثدي، مؤكدة أن النظام الغذائي يلعب دورًا هاما في الوقاية من سرطان الثدي، حيث أثبتت الأبحاث أن النظام الغذائى الغني بالخضرات والفواكه ومصادر البروتين النباتية مثل البقوليات، تقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي، لأنها غنية بفيتامينات "أ"، و "ج"، والسلينيوم، وهى مضادات أكسدة قوية تساعد في نظام إصلاح الحمض النووي المسؤول عن الإصابة بالسرطان، وهى غنية كذلك بالألياف، ومنخفضة الدهون المشبعة.

وتشير الأبحاث إلى أن الإكثار من تناول الدهون من اللحوم الحمراء، والألبان ومنتجاتها الغنية بالدهون، تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي خاصة في العائلات التي لها تاريخ سابق في الإصابة به، وكذلك يجب الوقاية من مرض السكر، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن السيدات اللائي يعانين من مرض السكر بعد انقطاع الطمث، هن من الفئات الأكثر خطورة وتعرضا للإصابة بسرطان الثدي بنسبة أكبر بـ12%.

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