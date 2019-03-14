طريقة عمل الخبز المشبع بالمنزل بوصفة سالي فؤاد

تتسائل الكثيرات عن طريقة عمل الخبز المشبع، وذلك لما له من فائدة عظيمة في التخلص من الوزن الزائد، وذلك بسبب أنه يحافظ على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه يقضي على الدهون الضارة فقط، وقليل السعرات الحرارية، بالإضافه إلى أنه يمنح الشعور بالشبع. نقدم لك اليوم طريقة عمل "الخبز المشبع" على طريقة الشيف سالي فؤاد. المكونات: 1/4 كوب ماء دافئ ملعقة صغيرة خميرة ملعقة صغيرة عسل بيضة ملعقة كبيرة زبادي ربع كوب زيت 1 كوب ترمس مسلوق ومطحون ناعم بالقشرة (أو حمص مسلوق ومطحون ناعم). 2 كوب شوفان مطحون ناعم جدا ربع كوب لبن بودرة خالي الدسم Advertisements نصف كوب جنين قمح نصف كوب بذر كتان نصف كوب لوز نئ مطحون بالقشرة رشة ملح طريقة العمل: - يطحن الشوفان واللوز والترمس جيدا ليصبح ناعم جدا. - يخلط الماء والعسل والخميرة ويقلب جيدا. - يضاف البيض والزبادي والزيت ويقلب. - تضاف باقي المكونات كلها وتعجن حتى تتكون عجينة قابلة للفرد. - تفرد بين كيسين "نايلون"، وتقطع بقطاعة دوائر أو أي شكل حسب الرغبة، ويمكن أن تشكل كرات وتفرد باليد. - ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة، وتدخل الفرن على 180 درجة حتى النضج. - يمكن تركها مدة أطول في الفرن لتتحمص وتصبح مقرمشة. - يمكن تقليل مدتها في الفرن لتصبح طرية وليست مقرمشة حسب الرغبة. ويراعى شرب الماء بكثرة لأن شرائح الخبز غنية جدا بالألياف، كما يمكن تشكيلها بالبقسماط حسب الرغبة، ويمكن أيضا إضافة بذور الشيا والكينوا للوصفة حسب الرغبة، وتحفظ في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة أسبوع. ​

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