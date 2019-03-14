الغردقة تحتضن "مهرجان الشرق الأوسط للأزياء" على أكبر مسرح مكشوف

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتضن مدينة البحر الأحمر المصرية، الدورة الثالثة لمهرجان Middle East Fashion Festival، حيث أعلن وليد خليل رئيس المهرجان وصاحب الشركة المنظمة له، أنه سيتم إقامته على أكبر مسرح مكشوف في المحافظة، في CITY GATE M65، وتقع في الغردقة على بعد دقائق من الجونة، في الفترة من 28 وحتى 30 مارس الجاري.

ويأتي هذا بعد النجاح الذي حققه المهرجان في الدورتين الأولى والثانية، ليضع نفسه ضمن أهم فعاليات الموضة في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وأكد خليل أن إقامة المهرجان في هذا المكان، يعد بمثابة نقلة نوعية لتنشيط السياحة والاستثمار، وفرصة للخروج عن المألوف، ليقدم على أكبر مسرح مكشوف بتقنيات عالمية؛ ما يمنحه تميزًا وخصوصية يتمتع بها هذا المهرجان، خاصة بعد انتشار العديد من عروض الأزياء المتشابهه مع بعضها في القاهرة.

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وتابع: "كما أن CITY GATE M65 لها دور كبير في تطور الحركة السياحية والاقتصادية للغردقة، على الرغم من أنه لم يتم افتتاحه إلا منذ أشهر قليلة.

وأشار إلى أن المهرجان سوف يشهد حضور العديد من الشخصيات الهامة والجاليات الأجنبية، بسبب دعم روتاري الغردقة والعديد من رجال الأعمال للمهرجان، إلى جانب إعلان عدد من الفنانين سعادتهم بإقامة المهرجان في مدينة الغردقة ودعمهم الكامل له.

وسوف يتم الإعلان عنهم في القريب العاجل، كما سيشارك في المهرجان العديد من الدول حيث يمثل كل دولة مصمم سيعرض مجموعة من الأزياء الخاصة به لموسم ربيع وصيف 2019، والتي ستعرض في الغردقة لأول مرة.

جدير بالذكر أن الدورات الأولى للمهرجان قد شهدت حضور السفير الفرنسي ستيفان روماتيه والقنصل المغربي والعديد من الجاليات العربية ومسؤولين في السفارة الأمريكية، وأبرز فناني الوطن العربي كالفنانة سميرة سعيد ودرة وروجينا وأنوشكا وعائشة بن أحمد.