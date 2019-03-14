باريس هيلتون تتألق بفستان أرغواني جريء في مدينة ميلانو

أثارت النجمة العالمية باريس هيلتون، القلق بين معجبيها، عندما كشف والدها أنه لم يتمكن من الاتصال بها، أو الوصول إلى أي من خطوط هاتفها، وذلك من خلال تعليقًا على مقطع فيديو لها نشرته على موقع "إنستغرام"، ومع ذلك، بدت المغنية الأميركية فيما بعد، في حالة معنوية جيدة خلال حفلة إطلاق خط العناية بالبشرة الخاص بها "ProD.n.a" في ملهى "Just Cavalli" الليلي، في ميلانو، يوم الثلاثاء.

وظهرت هيلتون البالغة من العمر 38 عامًا، بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء، حيث كانت ترتدي فستانا طويلا باللون الأرغواني، وخطفت أنظار الحضور وعدسات المصورين بفستانها الجريء الذي يتميز بخط العنق المنخفض والذي يصل إلى خصرها لتظهر تنورة شبه شفافة وواسعة بطبقات التول، كما أضافت مزيدا من الجاذبية لإطلالتها من خلال زوج من القفازات الشفافة باللون الأسود، بينما ارتدت زوجًا من الأقراط الفضية الأنيقة.

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جاء ظهور باريس هيلتون بعد أن أثار والدها قلق معجبيها عندما كشف أنه كان يحاول الاتصال بها دون جدوى وذلك بعد أن شاركت يوم الجمعة مقطع فيديو موسيقي لها من أغنية "Stars Stars Blind"، وكتب والدها تعليقا "باريس من المهم جًدا أن تتصلي بي، فلا يمكنني الوصول إليكِ على أي من خطوطكِ".

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أثار التعليق قلق متابعي باريس، وعلق أحدهم: "أود معرفة ما هو مهم لهذه الدرجة؛ اتصلي بوالدك يا باريس، آمل أن تكونِ بخير"، ولكن سرعان ما طمأن والدها متابعي ابنته، ونشر مقطعًا له أثناء جلسة استرخاء يستمع خلالها إلى أغنية.

وربما يرجع انشغال باريس عن والدها جدول أعمالها المزدحم، حيث سبق وقالت بعد انفصالها عن الممثل كريس زيلكا في نوفمبر/تشرين الأول "ليس لدي وقت للحب في الوقت الحالي. فوقتي يكاد لا يكفيني أنا شخصيًا"، وتابعت "إنني أسافر باستمرار أكثر من 250 يومًا في العام، ونادرًا ما أبقى في المنزل، فانا أركز على نفسي وعملي وأصدقائي"، كما أكدت في كلامها على أهمية الإخلاص والوفاء، حيث قال "الرجال كثيرون، ولكن عندما أكون مستعدة للارتباط، يكون الإخلاص هو أهم شيء كي ترتبط بشخص يصبح الأقرب إليك وجدير بالثقة ويحبك كما أنت بطبيعتك"، وأضافت "ستعرف عندما تجد الشخص المناسب، وأنا لم أجد ذلك الشخص بعد"، هذا ومن غير الواضح ما إذا كانت تشير بكلامها إلى أن خطيبها السابق "كريس" خانها.

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