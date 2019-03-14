"مرحبًا أنا مارك".. إليك الحقيقة الخفية وراء هذه الرسالة: هؤلاء سيربحون إذا فتحتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والـ messenger رسالة نصية منتشرة تحمل اسم Mark Zuckerberg، مؤسس شركة "فيسبوك" تُفيد بأن خدمة استخدام موقع الفيسبوك ستكون غير مجانية، وستضطر لدفع الأموال في حالة تجاهلك لإرسالها إلى أكبر عدد من الأشخاص في قائمة الأصدقاء لديك، وأنه من يقوم بإرسال المحتوى سيتمتع بالاستخدام مجانًا مدى الحياة، موضحين أن دليل مصداقية الرسالة هو إغلاق حسابك الشخصي، وفتحه أوتوماتيكيا بعد الساعة 6 مساءً.

وحملت الرسالة أيضًا بعض العبارات التهديدية، كتصنيف حساب متجاهليها بغير النشط، وفقدان جميع الـ your contacts ، بجانب إلغاء إمكانية تحديث النسخة.

من جانبه، قال المهندس شريف عاطف، خبير نظم المعلومات بشركة مركز معلومات مصر لمصراوي: "إن هذه الرسالة مجرد خدعة (fake) لا أساس لها من الصحة، وإن مارك زوكربيرج Founder أي مؤسس موقع الفيسبوك وليس المدير. كما أنه في حالة إذا أرادت إدارة الفيسبوك توصيل معلومات أو بيان معين للمستخدمين، فسيتم ذلك عن طريق نشره على صفحتها الرسمية فقط".

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وكشف خبير نظم المعلومات، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الذين ينشئون هذه النوعية من الرسالة يطلق عليهم اسم الـ Scammers أو Spammers، ومتاح لهم اختيار أي اسم يحمل هذه الرسالة، وهدفهم الأساسي إرسالها لأكبر فئة من الناس، وفي حالة فتحك لتلك الرسالة تلقائيًا سيربحون سنتًا أمريكيا على كل محتوى يتم فتحه".

وتابع: "تنتشر هذه النوعية من الرسائل ويتم تداولها سريعًا، لأنها في أغلب الأحيان يكون مرفق معها (link ) أو رابط، وبمجرد فتح هذا الرابط أو الرسالة بشكل عام أوتوماتيكيا سيتم إرسالها إلى عدد كبير من أصدقائك، أو يقع الكثير في هذا الفخ، ويبدأ بالفعل بعض المستخدمين تداولها فيما بينهم من خلال رسائل الـ messenger.

وأوضح المهندس شريف، في نهاية حديثه لمصراوي، أن إدارة الفيسبوك تحصل على المليارات شهريًا من خلال عائداتنا عن طريق بيع المواضع الإعلانية إلى جهات التسويق، حيث أن الشركة حققت 39.94 مليار دولار من إجمالي عائداتها البالغة 40.65 مليار دولار من الإعلانات، أي بنسبة 98 بالمائة، وفقًا للتقرير المالي السنوي للعام الماضي.

وفي نفس السياق، صرح مسؤول بشركة فيسبوك لمصراوي، أن ما يتداوله بعض مستخدمي الفيسبوك في مصر حول وصول رسائل لهم من الفيسبوك أمر عار تماما عن الصحة وهو مجرد ترند يقوم المستخدمون بنقله من بعض".