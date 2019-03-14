"اتحدى نفسك".. 12 نصيحة إن فعلتها ستقلع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يصعب إقناع المدخنين بمخاطر السجائر على الجسم، ولكن من خلال الدراسات قدم العلماء عدة نصائح يمكنها المساعدة في الإقلاع عن هذه العادة الضارة لصحة الجسم. وفيما يلي جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض هذه النصائح بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي:

1- في حالة رغبتك في الامتناع عن التدخين تخلص من علب السجائر المتواجدة في منزلك، وضع الولاعة في مكان بعيد عنك. وفي حال رغبة أحد أفراد عائلتك في التدخين، يمكنك أن تطلب منه دون حرج شربها في مكان بعيد عنك حتى لا تشم الرائحة من جديد.

2- في حال رغبتك في التدخين، تناول العصائر والمياه بكميات كبيرة فهى تساعد على التخلص من السموم في الجسم.

3- توقف عن تناول كوب القهوة المعتاد مع السجائر على الأقل في بداية الأمر، حتى لا تفتقد عادة التدخين المصاحبة لكوب القهوة الصباحية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية.

4- في بداية الأمر سترغب في تناول كثير من الطعام، وهو ما سيسبب لك زيادة في الوزن، لذلك حاول البحث عن الوجبات الخفيفة لتتناولها، وفي نفس الوقت تكون مفيدة لصحتك مثل الخضراوات والفواكه والمكسرات.

5- أخبر من حولك بهذا القرار من خلال الكتابة على صفحتك بموقع التواصل الاجتماعي، لتحصل على الدعم المعنوي من الآخرين ولتشجيعك.

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6- ابحث عن حلول للسبب الذي جعلك تدخن، وضع أسبابا مقنعة تجعلك تبتعد عنها.

7- عند رغبتك في التدخين، فكر جيدًا قبل التدخين وحاول التفكير لمدة 5 دقائق، لأن العلماء يقولون أن هذا وقت كافي يجعلك تفكر بحكمة قبل اتخاذ القرار.

8- حاول تحديد هدف قبل الإقلاع عن التدخين، ويفضل تهدئة الجو العام لصالحك من خلال الخروج خارج المدينة، ولا تأخذ السجائر معك حتى لا تفكر فيها من جديد.

9- الذهاب إلى مستشفى الأمراض الصدرية والتحدث مع الأشخاص المصابيين بسرطان الرئة بسبب التدخين، ستجد حقائق تُصدمك.

10- راهن على وضع وقت معين ستكون فيه امتنعت بالفعل عن التدخين، وعند وصولك لهذا الوقت ستشعر بالحماس والرغبة المستمرة في التوقف.

11- عند فقدانك لرائحة السجائر في فمك، قم بتنظيفها بالفرشاة ومعجون الأسنان، وشرب كوب من الحليب.

12- في كل مرة تريد فيها التدخين، قم بتناول اللبان ليكون عقلك مشغول بشئ آخر.