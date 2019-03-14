مجفف الشعر بهذه التقنية أفضل لشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الهيئة الألمانية، للفحص الفني، إن مجفف الشعر المزود بتقنية الأيونات أفضل لصحة وجمال الشعر؛ إذ يساعد على جفاف الشعر بشكل أسرع، ويمنع تجعده ويمنحه بريقًا ولمعانًا.

وأضافت الهيئة، أن تقنية الأيونات تُستخدم أيضا في مكواة الفرد ومكواة التجعيد، وهنا ينبغي استخدام الموديلات ذات ألواح من السيراميك مغطاة بطبقة من التيفلون من أجل تصفيف الشعر بشكل آمن؛ حيث إنها تعمل على توزيع الحرارة بقدر متساو.

وبشكل عام ينبغي الانتباه إلى درجة الحرارة الصحيحة؛ فالشعر الخفيف يتحمل درجات حرارة تتراوح بين 160 و170 درجة، في حين يتحمل الشعر الكثيف درجات حرارة حتى 200 درجة.