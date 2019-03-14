أحدث صيحات اكسسوارات العروس لربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 01:10 مساءً - تهيمن أجواء الربيع وألوان الزهور على زفاف موسم ربيع 2019، ولا بد من أن يتناغم موضوع الزفاف الربيعي مع طلّة العروس. إن كنت قد اخترت إطلالة مميزة وغير مألوفة، فندعوك اليوم إلى مشاهدة أجمل اكسسوارات التي ستكون محطّ إهتمام كل عروس في المواسم المقبلة.

حيث حفل أسبوع العروس بنيويورك لموسم خريف 2019 بالعديد من الصيحات المميزة للاكسسوارات التي يمكن أن ترتديها العروس وتحصل على إطلالة إستثنائية.

برزت الأقراط الطويلة لدى مجموعة من المصممين، مثل أقراط انيس دي سانتو Ines di Santo بتصاميم متنوعة يتناغم فيها الذهب والفصوص البرّاقة، بالإضافة إلى أقراط الشراشيب من جولي فينو Julie Vino وصيحة الأقراط غير المتماثلة من لازارو Lazaro.



أيضاً قدم بعض المصممين أقراط الحلقات Hoops الذهبية البرّاقة للعروس، مثل أقراط Kaviar Gauche، وأقراط واترز Watters.

كما إرتدت العرائس أقراط صغيرة برّاقة مثل عروس تاداشي شوجي Tadashi Shoji، وبيرتا Berta.

وزين اللؤلؤ إطلالات العروس لموسم خريف 2019، فظهر في أطواق الرأس بحجم كبير لدى ماركة انبال درور Inbal Dror، وظهر أيضاً في القفازات الخاصة بالعروس بعرض فساتين زفاف ريم عكرا Reem Acra.



وتنوعت تيجان وأطواق العروس لترضي مختلف الأذواق، سيطرت عليها التيجان المرصعة بالفصوص البرّاقة، مثل تيجان ريم عكرا Reem Acra، آن بيرغ Anne Barge، بيرتا Berta، Hayley Paige، ورومونا كيفيزا Romona Keveza.

وللعروس العصرية، قدمت بعض الماركات أطواق شعر بتصاميم بسيطة وناعمة، مثل Morilee by Madeline Gardner، Savannah Miller، وAmsale.