اختاري ظلال العيون بحسب لون عينيك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 01:10 مساءً - بغض النظر عن لون عينيك، سواء كان أخضر أو أزرق أو بنياً... يمكنك أن تجعلي نظراتك جذابة وساحرة من خلال استخدام أفضل ألوان ظلال العيون، حيث أن لكل لون عيون ظل عين مناسباً. لذلك، سنعرفك في ما يلي الى ظلال العيون المناسبة للون عينيك.





العيون الخضراء

دائماً ما تبدو العيون الخضراء مشرقة بشكل طبيعي، لذلك أنت لست مضطرة لاعتماد ظلال العيون الفاقعة لجذب الاهتمام، فاللون الأرجواني الهادئ مثالي لك لمكياج السهرات، فيما تعد الظلال البنية اللامعة رائعة لمكياج النهار.



العيون الزرقاء

تلائم ظلال العيون بالألوان الخفيفة والمحايدة العينين الزرقاوين، لذلك ابتعدي عن كل ما قاس، أي الألوان القوية والمظلمة، واعتمدي ظلال عيون ناعمة، كالمرجاني والذهبي البراق، فهي ستعزز من جمال عينيك وتمنحك طلة مفعمة بالأنوثة.



العيون البنية الداكنة

لتحصلي على نظرات مشعة ومشرقة، اعتمدي ظلال العيون بالألوان القوية والجريئة، لا سيما الزهري والأرجواني الفاتح والأزرق والأخضر والبنفسجي، إضافة الى الفضي اللامع والذهبي القوي...



العيون العسلية

إذا كانت عيونك عسلية، اعتمدي ظلال العيون بألوان الميتاليك والباستيل والأخضر والبني والذهبي. حيث أن هذه الألوان تعمل على إضاءة عينيك وجعلها مشرقة ومتألقة.



العيون البنية

إن صاحبات العيون البنية محظوظات جداً، لأن معظم ألوان ظلال العيون تليق بهن، إلا أن الألوان المحايدة هي أكثر جمالاً بالنسبة إليهن، لا سيما الذهبي – البرونزي. وحاولي دائماً مزجها مع ظل العين الأسود لإضفاء الحيوية والجاذبية على نظراتك.

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