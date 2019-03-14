أبرز ألوان المناكير لربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 01:10 مساءً - مع اقتراب فصل الربيع، تحتاج المرأة الى استخدام ألوان بعينها تشعرها بالحيوية والانتعاش، والنشاط الذي افتقدته خلال أشهر الشتاء. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على ألوان المناكير، إذ إن المناكير ذو الألوان الفاتحة والمفعمة بالحياة سيكون الاتجاه الأبرز في موضة طلاء الأظافر لربيع 2019.

انطلاقاً من ذلك، كوني السباقة وتعرفي الى ألوان المناكير الرائجة في ربيع 2019.



الأصفر الليمون

المناكير الأصفر الليموني سيكون أبرز ألوان المناكير لهذا الربيع، نظراً الى أنه يبعث فيك الحيوية والانتعاش، وسيكون ملائماً جداً لأجواء الربيع المشمشة، فهو يبرز أنوثتك بشكل استثنائي، ويضفي على أظافرك الإشراقة والجمال. بإمكانك استخدام المناكير الأصفر الليموني من علامة CND.



الأرجواني الفاتح (الليلكي)

يعد المناكير الأرجواني الفاتح، أو الليلكي، خياراً مثالياً لفصل الربيع، فهو يجمع بين الفخامة والعصرية والحيوية، حيث يضفي على أظافرك أناقة لا مثيل لها، وفي الوقت نفسه سيزيدها سحراً و جمالاً، ويشعرك بنشاط كبير ينعكس إيجاباً على حياتك اليومية. استخدمي مثلاً طلاء الأظافر الليلكي من علامة Lauren B.



الغليتر متعدد الألوان

لقد اجتاحت موضة الغليتر منصات عروض أسبوع الموضة في نيويورك، كما سيكون المناكير الغليتر متعدد الألوان الاتجاه الأبرز في موضة الأظافر لربيع 2019، فإضافة الى أن ألوانه تمثل قوس القزح بجماله وسحره، فهو سيضفي على أظافرك لمسة فائقة التميز والأناقة. بإمكانك استخدام طلاء الأظافر الغليتر متعدد الألوان من علامة Deborah Lippmann.



الأخضر الفاتح

سيكون الأخضر الفاتح لاعباً رئيسياً في لوحة ألوان ربيع 2019، فإن كنت من محبات الموضة استخدمي المناكير الأخضر الفاتح لإطلالة عصرية منعشة تذكرك بجمال الطبيعة والورود خلال هذا الفصل، فتكون أظافرك مستوحاة من صفاء شمس الربيع وأجوائه المنعشة. اعتمدي مثلاً المناكير الأخضر الفاتح من علامة OPI.

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