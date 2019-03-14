شجاعة طفلة سويدية في "الحملات المناخية" ترشحها لجائزة نوبل للسلام

جريتا تونبرج، طفلة سويدية، رشحها ثلاث نواب بالبرلمان لجائزة نوبل للسلام، وذلك بعد أن أصبح صوتها مسموع في الحملات ضد تغير المناخ.

ويعتقد فريدي أندريه أوفستيجارد وعضوان آخران بارزان من حزب اليسار الاشتراكي أن "الحركة الضخمة التي أطلقتها جريتا تمثل إسهام كبير للسلام"، بحسب ما ذكرته وكالة "سكاي نيوز".

وعملت تونبرج، ذات الـ16 عامًا، على تشجيع الطلاب على التغيب عن المدرسة للانضمام إلى احتجاجات مطالبة باتخاذ خطوات أسرع بشأن تغير المناخ، وهي حركة انتشرت خارج السويد إلى دول أوروبية أخرى.

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وقال أوفستيغارد لصحيفة "في جي" إن "تهديدات المناخ ربما تكون أحد أهم الإسهامات في الحرب والصراع".

ويذكر أنه يحق لأي نائب بالبرلمان الوطني أن يرشح شخص لجائزة نوبل للسلام.

ولا تعلق لجنة نوبل النرويجية علنا على أي ترشيحات، وكان الموعد النهائي لتقديم ترشيحات 2019 هو الأول من فبراير.

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