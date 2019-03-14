أمل كلوني تلفت الأنظار بثوب أبيض حريري برفقة زوجها

حلّت أمل كلوني، 41 عاما، وزوجها جورج كلوني، 57 عاما، ضيفا شرف في مأدبة عشاء أقامها الأمير تشارلز في قصر باكنغهام احتفالا بثقة الأمير ليلة الثلاثاء، وتألقت آمال المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان في ثوب أبيض راقٍ مع زوجها نجم هوليوود بجوار مانحين وداعمين وسفراء في إطار الثقة العالمية للأمير، ويأتي ذلك بعد أسابيع من مساعدة واحتفال السيدة كلوني بولادة صديقتها المقربة ميغان في مدينة نيويورك، إذ دفعت إلى ثمن رحلتها عائدة إلى المملكة المتحدة.

وانتقلت دوقة ساسكس إلى وطنها على متن طائرة خاصة غلف ستريم G450 بقيمة 43 مليون دولار على نفقة جورج وآمال بعد ساعات من احتفال الدوقة بطفلها الرضيع مع أصدقائها المقربين، وتألقت آمال في ثوبها الأبيض الحريري الذي سلط الضوء على خصرها النحيل وتميز الثوب بوشاح طويل مرتبط بأحد الكتفين أضاف لمسة راقية للثوب الأنيق بينما تميّز الكتف الأخرى باللون الذهبي اللامع.

وزيّنت آمال ملابسها مع مخلب مربع ذهبي أنيق، وبدا شعرها المجعد طويلا منسدلا، وانضمت آمال إلى زوجها الذي ارتدى بدلة أنيقة، وتشاركت في محادثة مع الأمير تشارلز، ويحظى جورج وآمال بعلاقة جيدة مع العائلة المالكة مع كون آمال صديقة مقربة لدوقة ساسكس، حيث حظر آمال وجورج الزفاف الملكي العام الماضي، وشاركت آمال في استضافة الاحتفال بمولود ميغان في نيويورك الشهر الماضي.

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ورافق جورج زوجته مرتديا بدلة رسمية أنيقة سوداء مع رابطة عنق مناسبة، وانضم إلى الزوجين في الحفلة الممثلان بنديكت كومبرباتش ولوك إيفانز، حيث ظهر كل منهما بمظهر أنيق مناسب للحدث الملكي، وكذلك الممثل الأميركي جوش هارتنيت (40 عاما) والذي ارتدى سترة مخملية حمراء، برفقة شريكته الممثلة سانت ترينيان، وتامسين إجيرتون (30 عاما)، وتألقت النجمة الشقراء في فستان أزرق داكن وحذاء ذهبي عالي الكعب في الحدث الملكي المليء بالنجوم.

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