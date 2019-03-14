انت الان تتابع تفاصيل خبر ألمانيا تعجز عن تحليل صندوق الطائرة الإثيوبية.. وفرنسا ستحاول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 11:43 صباحاً - قررت السلطات الإثيوبية، اليوم الخميس، إرسال الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب التي تحطمت الأحد الماضي، إلى فرنسا؛ وذلك بعدما عجزت ألمانيا عن تحليله.

وتحطمت طائرة الركاب الإثيوبية بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا، الأحد الماضي، وراح ضحية الحادث 157 شخصاً.

وقال متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات، أمس الأربعاء، إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية.

وبيَّن المتحدث جيرموت فريتاج أن "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة، لا نستطيع القيام بذلك"، وفق ما نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

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وكان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق، إن الصندوقين الأسودين اللذين انتُشلا من موقع تحطم الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني وهو هيئة فرنسية، بعد أن عبَّرت ألمانيا عن عدم رغبتها في تحليل محتويات الصندوقين الأسودين، إنه لم يتم التواصل مع المكتب بعد بشأن المساعدة في التحقيق.

وجرى انتشال الصندوقين الأسودين من موقع حطام الطائرة على بُعد 60 كيلومتراً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين الماضي.

وهذه الكارثة هي الثانية خلال خمسة أشهر لطائرة من الطراز نفسه، وتسببت في موجة من عمليات إيقاف عمل طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" حول العالم.