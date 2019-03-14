انت الان تتابع تفاصيل خبر لم يكن هذه المرة مكّاراً.. ثعلب أراد مهاجمة دجاج فعاد جثة هامدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 11:43 صباحاً - صدَّت مجموعة من الدجاج هجوماً لثعلب مفترس، بعد أن دخل حظائرها في فرنسا، وأراد أن يجعل إحداهن عشاءه، ولكن أردوه جثة هامدة.

ونقل موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، أن مجموعة من الدجاج أنهت حياة ثعلب تسلل إلى حظائرها بفرنسا، من خلال استخدام مناقيرها في مهاجمة الثعلب الصغير وقتله.

وتقول الصحيفة إنه في الأسبوع الماضي، دخل الثعلب إلى مزرعة دواجن تابعة لمَدرسة فرنسية؛ على أمل الحصول على وجبة يسد بها جوعه، بيد أن الثعلب وجد نفسه عالقاً داخل المزرعة، بسبب النظام الآلي الخاص بها، والذي يغلق الأبواب بمجرد غروب الشمس.

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وتابع موقع "الغارديان" أن طلاب المدرسة اكتشفوا صباح اليوم التالي جثة الثعلب، وذلك في أثناء قيامهم بجولة بهدف فحص الدجاج.

ويوضح باسكال دانييل مدير المزرعة الفرنسية، أن الدجاجات هي المشتبه به الأول في قتل الثعلب.

ويضيف دانييل: "في زاوية بالمزرعة، عثرنا على الثعلب ميتاً…! لقد هاجمت مجموعة من الدجاج الثعلب بمناقيرها".

وبيَّن أنه في السنة الماضية، هاجم ثعلبٌ المزرعة وتمكن من قتل عدة دجاجات، بيد أن الصورة انقلبت تماماً في هذه المرة.