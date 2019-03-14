أسما شريف منير بإطلالة جديدة على "إنستجرام"

تعتبر أسما شريف منير من الفنانات المتألقات والناشطات على "السوشيال ميديا" وخاصة موقع "إنستجرام"، ونجحت في جذب الأنظار بإطلالاتها وأناقتها التي استطاعت من خلالها أن تبهر متابعيها وجمهورها، والتى ظهرت خلال تقديمها برنامج "أنا وبنتي"، المذاع على إحدى الفضائيات.

ونشرت "أسما" صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جديدة أظهرت جمالها وأنوثتها.

وعلقت "أسما" على الصورة قائلًة: "أكتر حاجه ممكن تحبطتك هي (التوقعات)، الصوره اللي بترسمها للحدث أو الشخص، انك تستني حاجه معينه في خيالك، حتي لو كانت حاجه حلوة و انت مستني اللي في خيالك عمرك ما هترتاح ولا هترضي".

وتابعت:" الرضا والقناعة راحة بال وسعادة و ده مش معناه إنك متحلمش ومتتمناش بس بعقل".

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ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وإنهالت التعليقات عليها مشيدين بجمالها ورقتها، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "يسلم اللي رباكي ويسلم لسانك يا محترمة"، وأضاف آخر: "إنتي إنسانة مؤدبة ومتربية وعندك قبول وبنحبك إنتي وشريف منير".

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