بالصور| "القومي للمرأة" بأسوان يعقد ندوة بعنوان "الطلاق وآثاره على الأسرة"

تواصلت أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسوان، لليوم الثاني عشر على التوالي، في إطار الاحتفال بمرور مائه عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، حيث نظم الفرع حملة "لأني رجل".

واستهدفت الحملة 3076 رجل وشاب بقرى أسوان، و"دراو وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة"، كما نظم الفرع حملة "طرق الأبواب"، بقرى مركزي إدفو، وكوم أمبو، استهدفت 10987 سيدة.

ونظم الفرع أيضاً ندوة بعنوان "الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع"، بديوان مركز دراو، وقامت هالة إسماعيل بإلقاء محاضرة عن الآثار المترتبة على الطلاق على الأسرة.

كما نظم فرع المجلس بمحافظة أسوان ورشة عمل بمتحف النوبة، خاصة بزراعة اشجار"الجوجوبا"، واﻻستفادة منها، وأيضًا اﻻستفادة من التمور اأقل جودة في الصناعات الغذائية التكميلية لطلاب المدارس، وأفراد الأسرة.

وتم عرض دور فرع المجلس وأنشطتة خلال شهر مارس، حيث شارك الفرع في تلك الورشة كأحد شركاء مبادرة "جزيرة النباتات"، ووزارة الزراعة لتشجير وزراعة 100000 شجرة بأسوان خلال عام 2019 عام الشباب الإفريقي.

وتم التنسيق مع الدكتورة إيمان سالم مديرة معهد تكنولوجيا الأغذية بالقاهرة على تدريب سيدات من قرى أسوان على تلك الصناعة داخل المنزل للقضاء على أنيميا الدم أطفالهن، وأفراد الأسرة.

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