بالصور| "قومي المرأة" بأسيوط يعقد ندوة لتوعية الرجال بحقوق السيدات

واصل المجلس القومي للمراة بمحافظة أسيوط يوم الأربعاء أمس 13 مارس، إطلاق حملة "طرق الأبواب"، بحضور حوالي 2340 سيدة، وتضمنت اللقاءات توعية السيدات بالأنشطة التي يقدمها المجلس والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة.

وواصل المجلس فاعليات حملة "لأني رجل" بمشاركة 500 شاب ورجل، وتضمن اللقاءات توعية الرجال بأهمية مشاركة السيدات في الحصول على حقها في العمل والتعليم والمشاركة السياسية، ومناهضة العنف ضد المرأة والمشاركة في الأعمال المنزلية.

كما تم عقد ندوة على هامش الاحتفالات بعنوان دليل الاستخدام الأمن للشبكات الاجتماعية بمشاركة 180 طالب وطالبة.

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