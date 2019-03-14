7 حيل تحوّل ثمرة الأفوكادو إلى مستحضر تجميلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هل تعلمون أن استعمالات الأفوكادو في المجال التجميلي عديدة؟ فهو يمكن أن يتحوّل إلى مزيل للماكياج، مرطّب لمحيط العينين، قناع للعناية بالبشرة أو الشعر.

اكتشفوا فيما يلي هذه الخلطات الطبيعية التي تعتمد على الأفوكادو للعناية بالجمال.

يساهم الأفوكادو في الحفاظ على شباب البشرة عبر تنشيط إنتاج الكولاجين وتمليس الخطوط الصغيرة. وهو يتمتع بفوائد مرمّمة تساعد على التآم الندبات وخصائص مرطبة بفضل غناه بالحوامض الدهنية. أما زيت الأفوكادو فغني بالفيتامين E الذي يؤمّن حماية للجلد.

يحارب الأفوكادو تساقط الشعر ويعزز نموّه، كما أنه يعيد إليه حيويته ولمعانه ولذلك يُنصح بإدراجه في الأقنعة التجميلية التي تعتني بالشعر الجاف والتالف.

1 - حوّلوا الأفوكادو إلى مزيل للماكياج:

يتميّز زيت الأفوكادو بكونه مكوّناً فعّالاً لإزالة الماكياج ولترطيب البشرة. يكفي أخذ قطعة قطن أو عود قطنيّ وفركها على داخل ثمرة الأفوكادو بعد قطعها، ثمّ استعمالها لإزالة ماكياج بشرة الوجه ومحيط العينين.

2 - حوّلوا الأفوكادو إلى مرطب لمحيط العينين:

من فوائد تقنيّة إزالة الماكياج التي تحدّثنا عليها سابقاً، أنها تتمتع أيضاً بقدرة على تغذية وترطيب بشرة محيط العينين. فالأفوكادو معروف بتركيزه القويّ بالدهون الجيدة وبالفيتامينات من فئة A وE. وهذا يعني أننا لسنا بحاجة إلى إزالة بقايا الأفوكادو عن البشرة بعد استعماله لإزالة الماكياج كونها تعمل على تغذية البشرة.

3 - حوّلوا الأفوكادو إلى قناع خاص بالوجه:

إن الأقنعة التجميلية التي تستعين بالأفوكادو للعناية بالبشرة عديدة، أما أكثرها سهولة وفعالية فخلطة مصنوعة من مكوّنين فقط.

اهرسوا نصف حبة أفوكادو ناضجة واخلطوها مع ملعقة صغيرة من العسل الخام الذي يتميّز بفوائد مقشّرة ومرطّبة للبشرة.

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طبّقوا هذا الخليط على البشرة واتركوه لمدة 10 دقائق قبل شطفه. يمكن أن تضيفوا إليه أيضاً حبة من الموز بعد هرسها كونها تتمتع بفوائد مرطّبة أو ملعقة من الزبادي للحصول على بشرة صافية وخالية من الشوائب.

4 - حوّلوا الأفوكادو إلى مقشّر للجسم:

من السهل جداً تحويل قناع الأفوكادو إلى مقشّر للجسم. يكفي خلط نصف حبة مهروسة من الأفوكادو مع ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من السكر الأسمر. يُنصح بفرك هذه الخلطة على بشرة الجسم الرطبة، فهي تعيد التوازن إلى الجلد وتقشّره بشكل طبيعي كما ترطب البشرة بشكل طبيعي وتتركها ناعمة الملمس.

5 - حوّلوا الأفوكادو إلى مقشّر للشفاه:

احتفظوا بالقليل من المقشّر الذي حضرتموه سابقاً للجسم، وأضيفوا عليه بضع قطرات من زيت النعناع الأساسي لتحويله إلى مقشّر للشفاه يؤمّن لها النعومة والنضارة ويضفي الانتعاش على النفس.

6 - حوّلوا الأفوكادو إلى قناع خاص بالشعر:

يُعتبر البيوتين، الموجود في الأفوكادو، أحد أبرز الفيتامينات المفيدة لتعزيز نموّ الشعر. يكفي هرس حبة أفوكادو وخلطها مع القليل من زيت الزيتون للحصول على قناع يُطبّق على طول الشعر وأطرافه مع تجنّب الجذور في حالة الشعر الدهني.

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون إلى هذه الخلطة لمعالجة مشكلة القشرة، على أن يتم تدليك هذا القناع على جذور الشعر في هذه الحالة. غطّوا الشعر بعد تطبيق هذا القناع بقبعة حمّام بلاستيكيّة واتركوه لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر.

7 - حوّلوا الأفوكادو إلى قناع لبشرة اليدين:

للحفاظ على يدين ناعمتين دللوا بشرتها بقناع الأفوكادو. لتحضيره يكفي هرس نصف حبة من الأفوكادو وحبة موز ناضجة للحصول على خلطة غنيّة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

انقعوا اليدين في هذه الخلطة لمدة 10 دقائق وستلاحظون بعد إزالتها أن بشرة اليدين أصبحت شديدة النعومة.