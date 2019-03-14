"قعدة الخزانة ولا جوزاة الندامة".. شعار الفنانات العازبات والمطلقات

قبل ظهورها مع «صاحبة السعادة».. تصريحات صادمة لـ منة شلبي عن الحب و«الجواز»

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"قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة" مثل شعبي قديم يتردد دائما على ألسنة السيدات كبيرات السن، استدعته عددا من الفنانات اللائي لم يتزوجن حتى الوقت الحالي أو تزوجن وانتهى الزواج بالطلاق، للرد على أسئلة الإعلاميين عن حياتهم الزوجية ورأيهم في الزواج وأسباب الطلاق أو أسباب عدم زواجهم، خلال لقائاتهم الحوارية التلفزيونية للتعبير عن مرورهم بتجارب زواج فاشلة انتهت بالطلاق، أو أنهن لم يقابلن فارس الأحلام أو الزوج المناسب، حسب تصريحاتهن.

ومرت عدد من الفنانات بتجارب زوجية انتهت بالطلاق، ولم يقدمن على الزواج مرة أخرى حتى الآن، مؤكدات عزوفهن عن الدخول في تجربة أخرى وأن العزوبية أفضل من مشروع زواج فاشل، فيما مرت أخريات بتجارب خطوبة فقط عزفت بعدها عن الزواج، منهم الفنانة منه شلبي ومي عز الدين وحورية فرغلي أو فنانات لم يرتبطن من قبل بأي من أنواع الارتباط، مثل الفنانة درة.

كان آخر من أعلنت من الفنانات، أن "العزوبية أفضل من الزواج" هي الفنانة منة شلبي، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، أمس.

وكانت الفنانة منة شلبي قد ارتبطت بالمخرج خالد يوسف في فترة خطوبة، وقالت إن أي فتاة في العالم سواء كانت تعمل كابتن طائرة أو طبيبة هي في النهاية "بنت"، ولديها أحلام بأن تّحب وتُحب وتتزوج وتنجب، ولكن أيضًا يجب الصبر وعدم الاستعجال في مسألة الزواج بالتحديد.

وأضافت "شلبي"، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر قناة "DMC": "أفرضوا مثلا طلع جوزي وحش، أو حد نصيبه مش كويس في الزواج، فلازم الكل ينتبه إن الزواج ليس كل شيء، وزي ما بيقولوا قعدة الحزانى ولا جوازة الندامة".

وقالت مي عز الدين، خلال لقائها مع عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" على قناة ON E، إنها تريد أن تتزوج بقلبها وليس بعقلها ولهذا السبب لم تتزوج حتى الآن، وهي من الشخصيات التي لا يمكن أن تتزوج بدون حب.

وأضافت: "هناك أشخاص يمكنهم الزواج بدون حب، وأنه يمكن أن يأتي بعد الزواج ولكنها عكس هؤلاء تماما".

وكانت مي عز الدين قد ارتبطت بلاعب الكرة محمد زيدان في فترة خطوبة ثم انفصلا.

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أما الفنانة حورية فرغلى فارتبطت بخطوبة مرتين ولم تدخل فى تجربة زواج حتى الوقت الحالي.

وقالت "فرغلي"، إن خطيبها رد لها "دبلة" الخطبة بعد مشاهدة العرض الخاص لفيلم "كلمني شكرا"، دون أن يدع لها فرصة للنقاش.

وأضافت "فرغلي"، في برنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية ON E، أن السبب كان مشهد الكمبيوتر، وأحست بعدها أنه باعها بمنتهى السهولة دون أي كلام فيما توفى خطيبها الثاني قبل زفافهما بيوم واحد.

وأوضحت الفنانة درة، خلال لقائها مع عمرو أديب ببرنامج كل على قناة "on e"، رأيها في الجواز وليه متجوزتش لحد دلوقتي، قائلة: "الجواز نصيب والموضوع ده شائك وأنا بعتمد على قلبي أكتر".

وقالت الفنانة إليسا، التي لم تتزوج حتى الوقت الحالي، خلال لقائها مع عمرو أديب ببرنامج كل يوم، المذاع عبر قناة "on e": "أنا مع أن المرأة تحبل وتولد بدون زواج.. بس يكون عندنا القوانين المدنية لده".

وكشفت ميس حمدان عن أول حب فى حياتها وأسباب عدم زواجها إلى الآن، خلال لقائها مع دعاء صلاح في برنامج "عقارب الساعة"، المذاع عبر قناة النهار، بأنها انفصلت عنه لأنه كان متسلط، قائلة: "أنا مصممة أتجوز عن حب".

وبالنسبة للفنانات اللائي مررن بتجرية زواج انتهت بالطلاق، فمنهم الفنانة شيرين رضا زوجة عمرو دياب، التي عبرت عن رأيها فى الزواج، قائلة: "اتجوزت مرتين والجواز مشروع ومنظومة فاشلة"، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسرى فى برنامج "أنا وأنا" على قناة ON E.

وانفصلت رضا عن عمرو دياب بعد فترة زواج لم تستمر سوى ثلاث سنوات، ثم تزوجت من الثري العربي كمال أدهم وانفصلت عنه.

وانفصلت الفنانة ليلى علوي عن رجل الأعمال المصري منصور الجمال، بعد فترة زواج استمرت لمدة 8 سنوات تقريباً.

ومرت الفنانة نيللي كريم بتجربتى زواج وعبرت عن رأيها في الزواج، خلال حوارها ببرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلة: "زوجي عشت معه 11 سنة نكد.. واشكره على هذا النكد!".

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