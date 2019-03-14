ستايلست عن "إطلالة وزيرات مصر": "اللبس سينيه واختيار الألوان موفق"

أثارت صورة وزيرات مصر، التي انتشرت مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إعجاب عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطلقين عليهن "هوانم مصر".

وجمعت الصورة بين كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وامتازت ملابسهن ومظهرهن النهائي بالكلاسيكية، والأنوثة.

واعتمدت الوزيرات، في الصورة المتداولة، على ارتداء البدل الكلاسيكية الكاملة، بين البنطلون أو الـ"جيب"، أو الفساتين الكلاسيكية، مع التركيز على صيحة "المونوكروم"، أو "اللون الواحد"، التي تنوعت بين "النيود، الرصاصي، الأبيض، والروز".

كما ظهرن بتسريحات شعر انسيابية منسدلة، وعلى جانب آخر، اعتمدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على الحجاب الكلاسيكي المعتاد، في حين ظهرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بربطة حجاب عصرية من الخلف.

وعلقت الستايلست شيماء الحسيني على إطلالتهن: "اختيار الألوان الفاتحة مميز جدا، حيث أن أجسامهم ممشوقة بإمكانه ارتداء كافة الألوان"، متابعة: "الألوان الغامقة بتتلبس أحيانا عشان تداري ديفوهات الجسم، لكن وزيراتنا اختيارهن موفق جدا للألوان الفاتحة بدرجاتها".

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وعن خامات الملابس، أوضحت أنها تنوعت بين خامات الكريب والستان والشانتونج، وهو أيضا اختيار مميز للموديلات الرسمية والكلاسيكية.

وعن أسعار الموديلات، قالت: "غالية أكيد لأنها على الأغلب كلها سينيهات".

وكان مصدر قال لـ"هن"، إن الصورة لم تك مجمعة بالفعل، وإن الوزيرات اللائي حضرن سويًا هن الدكتورة هالة السعيد، وغادة والي، ونبيلة مكرم فقط.

أما عن باقي الوزيرات، فقال إن كل منهن خضعن لجلسة تصوير منفردة، كانت أبرزهن الدكتورة سحر نصر، التي خضعت لجسلة تصوير بصحبة نجلها وحفيدتها، ومن ثم تم دمج الصور سويًا.

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