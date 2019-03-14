أحدث ثلاث تصميمات للبدلات الرسمية تخدم "المرأة الجادة"

امتازت إطلالات المشاهير خلال الآونة الأخيرة، بمزج لمسات رجالية أكثر جرأة وتحررًا، إذ أصبحت البدلات الرسمية على منصات أهم الماركات العالمية للموضة والأزياء، قطعة كلاسيكية تعكس المرأة الجادة، إلا أن التحرر في اختيار اللون أو القطع المزركشة أصبح متاحًا لمزيد من التجدد، وكانت أبرز 3 تصميمات لتلك البدلات تميل للألوان النيون والنقوش المزركشة وأيضًا المزدانة بخطوط عمودية. وينصح خبراء تنسيق أزياء الموضة بالابتعاد عن البدلة في شكلها التقليدي، أي التصميم الرسمي مع لون محايد مثل الأسود أو الرمادي، بينما ظهرت درجات النيون المضيئة تجدد إطلالتك هذا العام. اعتمدت المدونة الكسندرا لاب صيحة البدلة بأسلوب المونوكروم أو اللون الموحد، واللافت أنها كانت جريئة في اختيار الألوان، ظهرت ببدلة باللون الليموني، ثم اختارت الأخضر العشبي والأحمر. يمكنك أيضًا اعتماد بدلة بدرجة من الباستيل مثل الروسية ميرو دوما، واحدة من رائدات الأعمال في مجالي الموضة، التي اعتمدت بدلة باللون السماوي، كذلك اختارت تصميمًا مزدانًا بـ سروال منسدل بأرجل فضفاضة. كما ظهرت هذا العام البدلات الموردة والمزركشة وأيضًا المزدانة بخطوط عمودية، وهي صيحة حديثة لم تظهر خلال الأعوام الماضية. ومن أوائل الشخصيات المؤثرة التي اعتمدت هذه الصيحة هي المدونة اللبنانية لانا الساحلي، التي ظهرت في شوارع باريس ببدلة مزدانة بـ الورود الربيعية بالكامل، البدلة ضمن تشكيلة الربيع المصمم اللبناني إيلي صعب. كذلك ظهرت المدونة نفسها ببدلة عصرية مزينة بخطوط هندسية من دراسة الأزياء الفرنسية لويس فويتون. ظهرت البدلات الرسمية بـ موضة الكاروهات من العام الماضي ويبدو أنها مستمرة هذا العام. وتتصدر المربعات كبيرة الحجم موضة ٢٠١٩، خاصة تلك المصممة من ألوان ربيعية مثل الوردي والأخضر. الشكل الثالث الذي صعد إلى واجهة الموضة هذا العام هي البدلات المصممة من أقمشة مطبوعة بخطوط عمودية مثل البدلة التي اعتمدتها المدونة الكسندرا لاب بظلال من الزهري.

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