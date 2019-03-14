خبيرة تجميل تنصح المقبلات على الزواج: "الميكب آب آرتيست مش هتخليكي ملكة جمال"

في الآونة الأخيرة زادت عدد ممارسات مهنة التجميل أو الـ"ميكب آرتيست" بشكل كبير، وأصبحت كل فتاة حتى وإن لم تك عروسا تتمني أن تحصل على لوك رائع في مناسبتها أو في زفافها المنشود.

سما يوسف خبيرة التجميل، وضعت نقاط داخل منشور عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، توضح فيه لماذا يختلف شكل العروس من واحدة لأخرى؟، وكيف يتلاعب البعض بالمؤثرات "الفوتوشوب أحيانا" بالصور لإغراء العروس بأنها ستصبح نسخة طبق الأصل من الصورة.

تواصلت "هن" مع سما يوسف، اللتي أبدت استيائها ممن يمارسون المهنة دون ضمير على حد قولها، قائلة: "سبب البوست في الأول أنا من القلائل اللي بيستخدموا أسلوب الماركتينج على حساب العميل، يعني عمري ما حطيت صورة قبل وبعد الميكب".

وتابعت: "مع الأسف البنات مش بيعرفوا يفرقوا بين (الإيدت) والصورة الطبيعية للعروسة.. فتكون متوقعة أكتر وأكتر من الماكيير وتلوم عليه لو طلعت بشكل غير اللي هي رسماه في خيالها".

وقد تضمن المنشور عدة نقاط مهمة، فتابعت: "البوست صريح حبتين ومكنش المفروض أكتبه لأن المنطقي أن الميك أب آرتست توهم البنات وتعيشهم الوهم بالأوي عشان يجرو يحجزو معاها، ويفتكرو أنهم هيطلعو قمرات وملكات جمال ف أفراحهم كأنهم هيدخلوا الساحرة سندريلا بالعصاية السحرية بتاعتها، ف اللي بيحصل أن الصور الحلوة بس هيا اللي بتنزل والباقي لأ".

منشور جمع كل النقاط والنصائح اللازمة اللتي يجب أن تتبعها عروس المستقبل، كي لا تقع في مأزق في ليلة العمر، ومعظم الفتايات عموما، وهي:

١- شغلنتنا النصب فيها كتير بس هوه نصب شرعي اللي هوه أنا عايزه اشتغل والشغل مش هيجى غير بصور حلوة ف الطبيعي إن الميك اب ارتست مش هتنزل غير صور العرايس الحلوة الموزز اللي صارفين ومكلفين بس، وده جزء من خطة الوهم عشان تفضلي وانتي عماله تقلبي تقولى "ﷲ" ده مافيش واحدة وحشة، لأ خدى الصدمه وguess what فى بيطلعو وحشين لأيا كانت الأسباب مافيش ميك أب آرتست كل اللي بيروحولها ملكات جمال، وإحنا جينات أفريقيه فيها المناخير الكبيرة والضب والحور بتاع العين بنسب مختلفة، وأنا كتير بتعمد أنزل صور كافة أشكال الوشوش عشان معلييش بطموحاتكم ع الفاضي، وترجعو تقولو إحنا افتكرنا لما نروحلها هنطلع كده.

٢- التصوير عليه عامل كبير مفيش "ميك أب آرتست" هتجيب معدات تصوير بأكتر من تمن الخامات غير لأنها عارفة إن ده اللي بيجيب شغل، والزباين ليهم الصور اللي بتنزل وأكيد شوفتم صحابكم وأخواتكم على جروبات صورهم بتنور إزاي، وع الحقيقه كانوا عاملين إزاي فيارب نبطل نقاوح.

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٣- بشرة حضرتك زي الحيطة اللي بتتدهن وآسفه ع التشبيه ليا وليكم.. هاتي أجدع نقاش واديله حيطة محببة ومحفرة وغير مستوية وشوفى الشغل هيطلع إزاي، أهو ده نفس الحال في الـ"ميك أب"، وربنا أقصى تغطية هتاخديها للعيوب هتبقى 70%، وأي حد يقولك غير كده يبقى لاعب في الصور فاهتمو ببشرتكم وعالجوها كويس جدا لو عايزين نتيجه حلوه بعد الـ"ميك أب".

٤- الممثلات والمذيعات اللي بتطلبو تطلعو زيهم بلس نقطة الاهتمام بيبقو متصورين بكاميرا وعدسه بفوق المليون جنيه، والإضاءه بتتوزع بشكل معين يبرز جمالهم وبعدها في مرحلة اسمها تصحيح ألوان، بتبقى زي الفوتوشوب بس فيديو فجو لأطلع زي العروسه التركية فلانة والفنانة علانه مش هيحصل.

٥- المكياج مش هيضيع الضب ولا الحول ولا المناخير الكبيرة ولا السنان الأرنبية ولا الشنب وشعر الوش ولا هيعلمك إزاي تاخدى صور قدام الكاميرا، فتطلعي كأنك موديل.. الوش المنحوت البلاستيك الصافي اللي مفيهوش خطوط ولا تجاعيد ولا مسام ده مش هتلاقوه غير ف العرايس اللعبة.

٦- اللوك الحلو بيبقى عملية متكاملة "ميك أب" حلو وشكل كويس وفستان جميل وتسريحة شعر أو حجاب مظبوط، وينتهو بصور جميلة مفيش حاجة اسمها أصرف ف ده واسترخص في الباقي.

٧- الصدمة القويه بقى أغلب العرايس عند الـ"فاشون ديزاينر" والـ"هير ستايلست" والـ"ميك أب" ومصممات الطرح دول مش عرايس دول "موديلز" عاملين عرايس وظيفتهم يبروزوا الشغل بتاع الناس دي، فحضرتك تجري تحجزي.

٨- متجيبليش واحدة / واحد بيشتغلو لعرايس من فئة الـ"A CLASS"، وتقولي دول شغلهم للعرايس حلو معلش اسكوزمي العروسة بتبقى صارفة هيا والعريس اللي متصرفش على جوازات شارع بحاله، فالبنوته لما تروح عاملة تجميل وبلازما وشد ونفخ وفيلر وفستان بربع مليون، ومصور بـ30 ألف تفتكري هتطلع عاملة إزاي؟.. ماشي فين الشقا بتاع الزميل ولا الزميله يعني؟، والبنت أصلا بتنور من غير حاجة ولو ع السيمبل فبيليق على أي حد.

وأختتمت بأن "العروس لها حرية القرار والاختيار".

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