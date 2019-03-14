دعوات لإلغاء الاحتفال بعيد الأم في المدارس.. وجدل بين مؤيد ومعارض

مع بداية شهر مارس يبدأ الأبناء في الاستعداد للاحتفال بعيد الأم، الموافق 21 مارس من كل عام، وتحرص مختلف المدارس على الاحتفال مع المعلمات والأمهات والأبناء، ووسط هذا كله تظهر بعض الدعوات لإلغاء احتفالات عيد الأم مراعاة لمشاعر الأطفال الأيتام.

وأكدت عبير أحمد، مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، أهمية تنظيم الاحتفال بعيد الأم داخل كل مدرسة، 21 مارس الجاري، تقديرا لكل أم سواء كانت معلمة أو عاملة أو ولية أمر.

وأضافت عبير، في بيان لها، أنه لا بد من تكريم جميع المعلمات والعاملات والأمهات المثاليات بكل مدرسة، تقديرا واحتراماً لدورهن مع أبنائهن وطلابهن، قائلة: "مهما نحتفل بيهم ونكرمهم لن نوفيهم حقهن ودورهن العظيم في المجتمع".

وردا علي بعض الدعوات التي تطالب بإلغاء الاحتفال مراعاة للطلاب اليتامي، قالت عبير: "مع كل الاحترام والتقدير لهؤلاء الطلاب، فلا يمكن إلغاء احتفال هام وعظيم مثل عيد الأم تقدير لدورهن، ولا بد أن يتم الاحتفال بمشاركة هؤلاء الطلاب وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتقديرا لدور أمهاتهن".

واستنكرت دعوات إلغاء الاحتفال بعيد الأم، قائلة: "على كدا بقى نلغي عيد اليتيم عشان مانحسسهمش أنهم يتامى، ونلغي يوم الشهيد عشان منفكرش أمهات الشهداء بأبنائهم الشهداء"، مؤكدة أن عيد الأم من أهم الأعياد التي يجب الاهتمام والاحتفال بها.

وناشدت بعض المواقع الإخبارية بنشر أسماء الداعين لإلغاء احتفالات عيد الأم، موضحة أن هناك عددا من جروبات أولياء الأمور وتختلف وجهات نظرهم.

وجاء ذلك ردًا على بعض مطالب صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدعون فيه لمراعاة مشاعر الأطفال الأيتام وعدم الأحتفال بعيد الأم، وطالبت خلاله وزارة التربية والتعليم بإصدار قرارا بمنع المدارس من تنظيم أي احتفالات بمناسبة عيد الأم.

وانتشرهاشتاج آخر تحت عنوان "احتفلوا في صمت"، لإلغاء احتفالات عيد الأم، وثالث حمل عنوان "إلغاء حفلات عيد الأم".

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وتفاعل بعض أولياء الأمور حول النداء بإلغاء الاحتفالات، حيث ذكرت هند سعيد، ولية أمر، عبر صفحة "اتحاد المدارس التجريبية": "صح جدا والله طول عمري ده رأيي في موضوع عيد الأم ده، والله وأنا صغيرة في المدرسة كنت بشوف زمايل ليا ميتين من العياط على أمهم المتوفية، ولا فيه إحساس بيهم من أي حد حرام بجد ممكن نجيب هدايا لأمهاتنا ونفرح معاهم في بيتهم بس بلاش الحفلات والأغاني في المدارس والفيس الرحمة حلوة".

وتابعت ريهام سعودي: "يعنى أنا واحدة والدتي متوفية يوم الأم دا بيبقي يوم كئيب جدا بالنسبة لي".

وعلى الجانب الآخر اعترض بعض أولياء الأمور عبر صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، على إلغاء احتفالات عيد الأم، حيث ذكرت ولية أمر: "أكيد طبعا الاحتفال مهم لأنه عيد، زي عيد اليتيم وعيد الشرطة وبعض الأعياد الرسمية في الدولة".

وذكرت ولية أمر أخرى: "أعتقد أن أغلب آراء أولياء الأمور ضد الفكرة دي، ويا ريت يحصل تصويت على الاحتفال بعيد الأم في المدارس هنا على الجروب".

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