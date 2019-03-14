سولاف فواخرجي تؤيد زواج مسلمة من مسيحي وترفض تعدد الزوجات

أبدت سولاف فواخرجي تأييدها لسيدة سورية مسلمة تزوجت من شاب مسيحي ألماني بدون إشهار إسلامه.

وقالت فواخرجي خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"،: "احنا كلنا موحدين بالله عز وجل وأنا قد أكون ميالة انه يكون فيه زواج مدني وهذا بيتصر للإنسان بالدرجة الاولى والأنسان هو البوصلة وهو خليفة الله على الأرض".

وتابعت: "طالما احنا مؤمنين بالله واحد فبتوقع ان فيه أي شيئ يمنع والدين هو اسم وتسمية معينة وكلنا انسان وما شرط يكون اولاد الدين الواحد جيدين والانسان هو بحد ذاته بغض النظر عن اسمه او ديانته هذا موضوع آخر بيخصه لوحده لكن طالما بيحمل صفات الانسانية فانه هذا بالدرجة الأولى".

وأبدت سولاف فواخرجي رفضها لزواج أي شخص من إمراة ثانية معتبرة أنه لا يعتبر احترام للمراة وأن الانسان لن يستطيع العدل بينهم مؤكدة أنها تؤمن بالشرع ولكن الزمان تغير والإنسان تغير "انا ضد الجمع بين زوجتين" مبدية تأييدها للقوانين التونسية بشكل تام مطالبة بان يحدث ذلك في سوريا أيضًا.

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وسولاف محمود فواخرجي ممثلة سورية تبلغ من العمر 41 عام ولدت ونشأت في محافظة اللاذقية، والدها الناقد السينمائي السوري محمد فواخرجي.

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