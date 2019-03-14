بالصور| تعرف على الطفلة السويدية المرشحة لجائزة نوبل للسلام

رشح ثلاثة نواب برلمان نرويجيين الطفلة السويدية غريتا تونبرغ، التي أصبحت صوتا مسموعا في الحملات ضد تغير المناخ، لجائزة نوبل للسلام.

وفريدي أندريه أوفستيغارد وعضوان آخران بارزان من حزب اليسار الاشتراكي، قالوا إنهم يعتقدون أن "الحركة الضخمة التي أطلقتها غريتا تمثل إسهاما كبيرا للسلام"، بحسب "سكاي نيوز".

وكانت الفتاة السويدية غريتا تونبرغ، خطفت الأضواء وأصبحت نجمة دورة 2019 من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بشغفها في الدفاع عن البيئة على الأضواء منذ لحظة وصولها للمنتدى.

وقالت الفتاة المراهقة: "المنزل يحترق، ويقول الكبار إنه ينبغي زرع الأمل في نفوس الشباب"، مضيفة في الخطاب الذي ألقته أمام المشاركين في المنتدى: "لا أريد منكم الأمل بل أريدكم أن تشعروا بالذعر".

وقد حققت شهرة كبيرة خلال المؤتمر الدولي حول المناخ، الذي أقيم يناير الماضي في بولندا حيث ألقت كلمة، وأصبحت حركتها الإضرابية تلقى صدى في أنحاء العالم أجمع حيث يضرب طلاب كثيرون عن الدراسة دفاعاً عن قضية المناخ.

وغريتا تونبرغ من مواليد 3 يناير عام 2003، تبلغ من العمر 16 عاما وهي ناشطة سياسية سويدية تعمل على وقف الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وفي أغسطس 2018 أصبحت شخصية بارزة فقد بدأت أول إضراب مدرسي عن المناخ خارج مبنى البرلمان السويدي.

وفي ديسمبر 2018، وصفت تونبرغ نفسها بأنها "تم تشخيصها بمتلازمة أسبرجر، والوسواس القهري"، وأصرت أن تصبح نباتية وتتخلى عن رحلات الطيران، وفي 20 أغسطس 2018 قررت عدم الذهاب إلى المدرسة حتى الانتخابات العامة في السويد في 9 سبتمبر، بسبب موجات الحر وحرائق الغابات في السويد.

وكانت تطالب أن تقوم الحكومة السويدية بتخفيض انبعاثات الكربون وفقًا لاتفاق باريس، وبدأت في إضراب عن المدرسة بسبب المناخ وبعد الانتخابات العامة، واصلت الإضراب فقط يوم الجمعة.

واكتسبت انتباه العالم، وألهمت طلاب المدارس في جميع أنحاء العالم واعتبارًا من ديسمبر 2018، قام أكثر من 20 ألف طالب بتنظيم إضرابات في 270 مدينة على الأقل إيمانا بقضيتها، وشاركت غريتا ثونبرغ في مظاهرة "صعود من أجل المناخ" خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 2018.

وفي 24 نوفمبر 2018، تحدثت في مؤتمر عام عن إدراكها، وهي في الثامنة من عمرها، أن التغير المناخي قائم وتساءلت عن سبب عدم اهتمام الإعلام بتلك القضية كما لو كانت هناك حرب عالمية مستمرة، وأضافت أنها لم تذهب إلى المدرسة لتصبح عالمة مناخ، مؤكدة: "لا يمكننا تغيير العالم باللعب وفقًا للقواعد، لأنه يجب تغيير القواعد".

وألقت خطابا في قمة تغير المناخ للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2018، وتحدثت أيضا أمام الجمعية العامة في 12 ديسمبر 2018، وفي 21 فبراير الماضي، تحدثت في مؤتمر للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وطالبت أن يواصل الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80% على الأقل حتى يحد من أضار تغير المناخ، وفي وقت لاحق انضمت إلى الاحتجاجات المناخية في بروكسل.

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وكانت غريتا ثونبرج واحدة من الفائزين في مسابقة كتابة مقال في مايو 2018، وتم ترشيحها لجائزة شركة الكهرباء "Telge Energi" للأطفال والشباب الذين يروجون للتنمية المستدامة، جائزة مناخ الأطفال وفي نوفمبر 2018، حصلت على منحة "Fryshuset" لنموذج دور الشباب للعام.

وفي ديسمبر 2018، صنفتها مجلة "تايم ثونبرج" واحدة من أكثر 25 مراهقًا نفوذا في العالم، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم إعلانها أهم امرأة في العام في السويد لعام 2019، وحصلت على الجائزة بعد استقصاء أجراه معهد "Inizio".

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