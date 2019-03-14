المفتي: ليس كل انفراد بين الرجل والمرأة خلوة محرمة شرعا

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ بين الرجل والمرأة يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً شرعا.

وأضاف "علام"، في معرض رده على سؤال: "ما حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة واحدة دون مَحْرَم في المدينة، وبعض القرى؟"، أنه لا مانع شرعًا من وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ واحدةٍ دون مَحْرَمٍ، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية.

وأوضح أن القاعدة في ذلك، أن الأعمال التي قد تقتضي طبيعتُها وجود الرجل مع المرأة في مكانٍ واحدٍ لا مانع منها إذا أُمِنَت الريبة وانتفت الخلوة المحرمة؛ وضابطها: أن ينفرد الرجل بالمرأة في مكانٍ بحيث لا يمكن الدخول عليهما، فليس كل انفرادٍ واختلاءٍ يُعَدُّ خلوةً مُحَرَّمةً.

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