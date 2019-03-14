9 فوائد صحية مذهلة لـ "أوراق القلقاس"... تقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يتميز القلقاس بفوائد صحية جمة، ومن الشائع تناول جذورة الغنية بالنشويات والمغذيات الطبيعية بعد طهوها، لكن هل تعلم أن أوراق القلقاس لا تقل عنه إطلاقاً في القيمة الغذائية؟

إذا كنت لا تعلم ذلك فعليك بمتابعة هذا الموضوع الذي نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة.

أوراق القلقاس الخضراء الداكنة والتي تكون على شكل قلب يمكن طهوها أيضاً، وهي تتميز باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فكل 100 غرام منها تحتوي على:

1- 4.98 جرام من البروتين

2- 0.74 جرام من الدهون

3- 6.7 جرام من الكبوهيدرات

4- 3.7 جرام من الألياف الغذائية

5- 3 جرام من السكر

هذا فضلا عن محتواها الجيد من الكالسيوم، الحديد، الماغنسيوم، الفوسفور،البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك إضافة إلى فيتامينC ، فيتامين B6 ، حمض الفوليك، فيتامين A ، فيتامين E .

كما تتميز أوراق القلقاس بالعديد من الفوائد الصحية وفق دراسات مستفيضة وهي كالآتي:

1- الوقاية من السرطان

لكونه مصدرا ممتازا لفيتامين C أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الماء، يتميز القلقاس وأوراقه بتأثيره القوي المضاد للسرطان والذي يمنع نمو الأورام السرطانية ويقلل من تكاثرها إن وجدت.

2- تعزيز صحة العين

تحتوي أوراق القلقاس على كمية وفيرة من فيتامين A الضروري جدا للمحافظة على صحة عينيك، من حيث حدة النظر ومنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، كما أنه يساعد في الحفاظ على القرنية.

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3- خفض ضغط الدم

يمكن لأوراق القلقاس خفض ضغط الدم المرتفع وذلك بفضل احتوائها على مواد كيميائية طبيعية مدرة للبول.

4- تقوية المناعة

نظرا لأن أوراق القلقاس تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C ، فهي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي للجسم بكفاءة.

5- الوقاية من السكري

يساعد مستخلص الإيثانول والمتوفر بكثرة بأوراق القلقاس، في خفض معدلات السكر بالدم وبالتالي الوقاية من مرض السكري.

6- تحسين الهضم

الألياف الغذائية الموجودة بأوراق القلقاس تساعد على تحسين هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، كما تدعم الأوراق أيضا نمو الميكروبات المفيدة في الأمعاء، مما يساعد على الهضم ومكافحة الميكروبات الضارة.

7- تقليل الالتهاب

تحتوي أوراق القلقاس على العديد من المركبات الكيميائية العضوية كالفينولات والفلافونويدات والجليكوسيدات والستيرول التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات والتي تساعد في الحد من الالتهابات المزمنة.

8- حماية الجهاز العصبي

تحتوي أوراق القلقاس على فيتامين B6، الثيامين، النياسين والريبوفلافين المعروفة جميعا بحماية الجهاز العصبي. فكل هذه العناصر الغذائية تساعد في التطور السليم للمخ وتقوية الجهاز العصبي.

9- منع الإصابة بفقر الدم

تحتوي أوراق القلقاس على كمية كبيرة من الحديد تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، مما يحول دون الإصابة بفقر الدم أو نقص الهيموغلوبين.

وينصح خبراء التغذية بعدم تناول أوراق القلقاس نيئة لما قد تسببه من حساسية أو حكة في الجلد، لذا فإن أفضل طريقة لتناولها هي سلقها بالماء المغلي لمدة 15 دقيقة بعد غسلها جيداً.