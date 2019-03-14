لمحبي الانتعاش..إليك مشروب النعناع بالليمون والزنجبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضيري النعناع بالليمون والزنجبيل على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: كوب كبير نعناع 2 ليمون مقشر ربع كوب زنجبيل غير مطحون Advertisements نصف كوب تفاح كوب كبير تلج نصف كوب ماء مثلج طريقة التحضير: نضع جميع المكونات في الخلاط على أعلى درجة، وتخلط جيدًا لمدة خمس دقائق. يتم تصفية الخليط جيدًا، ويقدم.

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