"ماجي" تطلب "الخلع": "كل سنة يجبرني أصيف في راس البر"

4 سنوات من الزواج، قررت "ماجي ع." إنهائها أمام محكمة الأسرة بعدما قررت الزوجة العشرينية، إقامة دعوى خلع حملت رقم 3187/2018، ضد زوجها "محمد س."، 33 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

علاقة زوجية طبيعية، ترويها "ماجي" لـ"هن": "اتجوزنا صالونات وكنا عاديين مش حب مشتعل يعني ولا رومانسية مفرطة، لكن هو طيب ومحترم والحمدلله أنا أخلاقي كويسة وربنا رزقنا بطفلين.. وطوال الفترة اللي فاتت خلافاتنا زي أي زوجين لكنه متحكم في رأيه جدا وعنيد بشكل مش طبيعي".

Advertisements

محاولات لتجاوز الأزمات اعتادت الزوجة تخطي بها الأمور، تضيف: "حاولت كتير استجيب وكل مرة آجي على نفسي عشان المركب تمشي، لكنه بيبقى أكثر جبروت وبيعند زيادة لدرجة إن مبقاش في نقاش أصلا بينا.. كل حاجة أوامر وبس".

خلاف احتدم لسبب غريب لكنه فجر أزمة بين الزوجين، توضح "ماجي": "من يوم ما اتجوزنا كل سنة يودينا راس البر وأنا مبحبهاش والمية بتاعتها وحشة وأكتر من مرة طلبت منه نغير المصيف لكنه يصر، الأول يضحك علي ويدبسني في الآخر وألاقيه بردو راس البر.. السنة الأخيرة أصريت نطلع مع أهلي مطروح في الأول قال تمام بعدم اهتمام، وبعد ما أكدت على أهلي إننا هنروح معاهم وكنت فرحانة أنا والعيال رجع في كلامه، وقالي حجزت راس البر خلاص في نفس الميعاد اللي أهلي كانو رايحين فيه مطروح.. فقولتله أنت غيرت اتفاقك معايا وأنا عايزة أروح معاهم قالي لو خرجتي من البيت تبقي طالق.. واتخانقنا جامد وسبت البيت وبدأت المشاكل وخلاص مش عايزة واحد متسلط كدا أعصابي تعبت».

​