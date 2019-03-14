من أرشيف الصحافة| قصة محاولة اغتصاب فتاة على يد صديق والدها

كان يوم دراسي عاديًا في حياة طالبة الثانوي التجاري، لم يختلف عن سابقيه في شيء، لكن سرعان ما تبدلت الأمور حينما انتهى اليوم فخرجت من مدرستها لتجد صديق والدها، واقفًا أمام المدرسة في انتظارها.

لم يك الأمر غريب بالنسبة إليها، حيث اعتادت على زيارة صديق والدها في منزلهم لشرح بعض المواد التجارية لها، فهو مدير عام بإحدى الشركات، طالبا منها أن تركب خلفه على دراجته البخارية، حتى يوصلها إلى منزلها، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوفد" في عددها الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1991.

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لكنه توجه بها إلى إحدى المناطق النائية، وحاول اغتصابها والاعتداء عليها جنسيًا، حتى أصيبت الفتاة بإنهيار عصبي ونقلت إلى مستشفى الصحة النفسية في حلوان.

وأمر رئيس نيابة حلوان، آنذاك، زكريا يوسف، بالقبض على المتهم.

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