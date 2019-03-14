أمل كلوني تتألق بالأبيض في عشاء ملكي في قصر باكنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يبدو أن علاقة الزوجين جورج وأمل كلوني وثيقة مع أفراد العائلة الملكيّة في بريطانيا، فبعد أن كان الزوجين من بين الحضور في حفل الزفاف الملكي الذي أقيم للأمير هاري وميجان ماركل في قلعة ويندسور العام الماضي، وحضرت أمل كلوني الحفل الذي أقيم على شرف المولود الملكي المنتظر في نيويورك. ها هي محامية حقوق الإنسان المعروفة تتألق من جديد مع زوجها جورج كلوني في حفل ملكي أقامه الأمير تشارلز في قصر باكنغهام لدعم مؤسسته الخيريّة التي أنشأها في السبعينيات.

لهذه المناسبة اختارت أمل فستاناً أبيضاً من مجموعة الأزياء الراقية التي قدّمها جان لويس شيرر في ربيع 2007، جاء بتصميم أنيق مستوحى من الأناقة الرومانيّة مع كمّ واحد يمتد إلى الأرض. نسّقته مع حقيبة معدنيّة أنيقة من ستيفان رولان.

على الرغم من أن علامة جان لويس شيرر قد توقّفت عن صناعة الأزياء في عام 2008، إلا أن أمل كلوني وجدت هذا الفستان في متجر ويليام فينتج، وهو بوتيك يختص بالأزياء الراقية الكلاسيكيّة في لندن، تعد أمل من أبرز زبائنه، وفقًا لمجلة "فوج" العربية.

أمل كلوني ليست الوحيدة التي جذبت الأزياء الراقية الكلاسيكيّة انتبهاها في الفترة الأخيرة، فقد ارتدت كيم كارداشيان ويست خلال الأيام الماضية أزياء عرضت في التسعينيات من عزّ الدين عليّة، وموغلر، وڤيرساتشي، كما ارتدت المغنية كاردي بي فستاناً لافتاً من موغلر عند حضورها حفل الغرامي لهذا العام.