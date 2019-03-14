10 نصائح لحماية طفلك من "العاصفة الترابية"

تتعرض مصر لموجة من الطقس السئ، وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح المحملة بالأتربة إلى الغد، قد يصل إلى حد العاصفة في الأماكن المكشوفة والصحراوية، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقد يتسبب هذا الطقس في بعض الأمراض للأطفال خصوصا المصابين بالحساسية، وتستعرض "هن" نصائح هامة لحماية الأطفال من الطقس السئ والعاصفة الترابية:

- من الأفضل تجنب نزول الأطفال من المنزل في هذا الطقس.

- التأكد من غلق الأبواب والنوافذ مع التأكد من وضع مناشف مبللة عند مداخل الهواء.

- يجب الفصل بين الأبناء المرضى، حتى لا تنتقل العدوى بينهم بسبب عدم التهوية.

- مسح الأماكن التي يلمسها الأطفال بشكل منتظم.

- قبل أن تتعاملي مع الأطفال تأكدي من غسل اليدين والوجه والشعر جيدًا.

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- من الأفضل عدم استحمام طفلك في هذا الوقت، لأن تغير درجة حرارة جسم الطفل يعطي فرصة للميكروبات أن تنشط.

- أجعلي طفلك يتناول السوائل الدافئة، مثل اليانسون والنعناع والأعشاب مع ملعقة من العسل في حالة تجاوز الطفل عامه الأول، لتهدئة الصدر.

- إبعاد الأطفال عن مسببات الحساسية مثل العطور والدخان، والبخور والروائح النفاذه.

- ضرورة تغيير غطاء السرير، خاصة المخدة قبل نوم الطفل.

- عليكي اختيار وجبات خفيفة للأطفال مع تجنب البهارات الكثيرة في الطعام لعدم إثارة الجهاز التنفسي.

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