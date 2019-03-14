فتوى المرأة| "الإفتاء" توضح حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟

ورد تساؤل عن حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية.

يقول السائل: "ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟، والفرق بينه وبين الزوج؟، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

وأجاب فضيلة الدكتور أحمد الطيب على التساؤل في فتوى رقم 4603، قائلًا: "متى تم عقد القران - كتابة الكتاب - بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا؛ وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا)".

وأضاف الإمام: "لا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها".

​