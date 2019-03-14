إسكندرانية تتبنى مبادرة لتنظيم المرور بالمحافظة: "هطلع من الإسكندرية للمحافظات"

من أجل طرق أكثر انتظامًا وعملا بمبدأ التعاون وممارسة العمل التطوعي، أطلقت كلارا ميلاد، الفتاة الإسكندرانية مبادرة بعنوان "متطوعة مصرية" لتقديم المساعدة لرجال المرور في محافظة الإسكندرية.

تقول "كلارا" إن الفكرة جاءت من منطلق تقديم خدمة تطوعية كمساعدة لوزارة الداخلية، فوجدت أن أكثر عمل ميداني يمكن الفتيات أن تساعد فيه هو إدارة المرور، لافتة إلى أنها تحاول من خلال مبادراتها إثبات أن الفتيات يستطعن إثبات كفاءتهن.

وأكدت الشابة، أنها تواصلت مع عدد من الجهات لدعم المبادرة وعلى رأسها محافظة الاسكندرية وإدارة المرور، وأن الجميع أبدى ترحيبه بالفكرة وأعلن تأييدها.

وأضافت "كلارا" أنها بالرغم من إعلانها عن المبادرة أمس، إلا أنها تلقت اتصالات كثيرة حتى وصل عدد الفتيات اللاتي انضممن لفريق العمل 60 فتاة، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المقابلات لاختيار أعداد جديدة :"هطلع من الإسكندرية للمحافظات ولكن بعد تأكيد نجاح الفكرة".

وأشارت "كلارا"، إلى أن المنضمات للمبادرة من الفتيات عقب قبولهن للعمل التطوعي، سوف يتم تأهيلهن من خلال إقامة العديد من المحاضرات في مكتبة الإسكندرية يحاضر فيها ضابط مرور يعلمون الفتيات طبيعة العمل المروري وكيفية التعامل مع غير الملتزمين بالقوانين والإشارات".

Advertisements

وتستكمل: "ها يكون للفتيات ملف في المحافظة عن إسهاماتهم ومشاركاتهم ويقدروا وقتها يشاركوا في أي فاعليات قوية ها تتعمل في مصر كلها على مستوى الوزارات والمحافظة زي مثلا تنظيم كأس الأمم الأفريقية".

​