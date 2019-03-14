الامارات | تصاميم بأجواء البحر في «فاشن ستار»

شكرا لقرائتكم خبر عن تصاميم بأجواء البحر في «فاشن ستار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حلقة تزينت بتصاميم البحر، ودّعت المشتركة الفلسطينية كارولين سكاكيني، برنامج «فاشن ستار»، في موسمه الرابع، والذي يبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة دبي ون، بعد منافسات أسفرت عنها الحلقة الثالثة من البرنامج الذي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة.

وتضم لجنة تحكيم «فاشن ستار» مصمّمة الأزياء العالمية ريم عكرا، ونديم شماس، وعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، بينما تقدم البرنامج المذيعة ليلى بن خليفة.

وقبل بداية منافسات الحلقة التي بثت الليلة قبل الماضية قدم تقرير خاص عن مجريات الحلقة الثانية، وخروج المشتركة رنيم شعبان (المملكة العربية السعودية)، لتنطلق بعدها المنافسات لاختيار الأفضل بين المصممين الشباب، وصولاً إلى الحلقة الختامية والفوز بجوائز تصل إلى 370 ألف درهم.

وفي بداية الحلقة؛ طلبت ريم عكرا من المشتركين تقديم تصميمين وملابس مستوحاة من أجواء البحر تكون جاهزة وقابلة للبيع. وضمت المجموعة الأولى من المتنافسين المصري محمد خباجي (موجا)، الذي اختار «الشعب المرجانية»، والعماني أحمد البلوشي الذي اختار «فرس البحر»، والفلسطينية كارولين سكاكيني التي اختارت «قنديل البحر».

ولم تنل تصاميم المشترك العماني إعجاب لجنة التحكيم؛ ما اضطره للوقوف في دائرة الخطر مع حصوله على ثلاث نجمات حمراء، كذلك الحال بالنسبة إلى المشتركة الفلسطينية التي نالت أيضاً ثلاث نجمات حمراء، على عكس المشترك المصري الذي نال ثلاث نجمات ذهبية، وضمن معها التأهل إلى الحلقة التالية، وعدم الوقوف في دائرة الخطر.

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ومع دخول المجموعة الثانية، قدمت المشتركة رناد حفني (السعودية)، تصاميمها المستوحاة من «الصدف»، كذلك اختارت المشتركة كوثر وزاد (المغرب)، «الأصداف البحرية» لتصاميمها الجديدة لهذه الحلقة، قبل أن تعلن ليلى بن خليفة نتائج منافسات هذه المجموعة، إذ نالت المشتركة المغربية نجمة ذهبية واحدة اضطرتها للوقوف في دائرة الخطر إلى نهاية الحلقة، فيما نالت المشتركة السعودية ثلاث نجمات ذهبية انتقلت معها إلى منافسات الحلقة التالية.

بينما ضمت المجموعة الثالثة من المشتركين إيمان رمَّال (لبنان)، وحسن بن عياش (تونس)، وابتسام سلمان (البحرين)، واختارت المشتركة اللبنانية «القوارب الخشبية»، ونالت أربع نجمات ذهبية، فيما اختار المشترك التونسي «القراصنة»، لينال كذلك النتيجة نفسها، ما أسهم في انتقال إيمان وحسن إلى منافسات الحلقة التالية، على عكس المشتركة البحرينية التي اختارت «الأمواج واللآلئ»، وحصلت على ثلاث نجمات حمراء اضطرتها للوقوف في دائرة الخطر.

وفي المجموعة الأخيرة، قدم كل من إلياس والي (الجزائر)، ومجد موسى (لبنان) تصاميمهما، ونال المشترك الجزائري أربع نجمات ذهبية لتصاميمه المستوحاة من أزياء «الصياد»، فيما نال المشترك اللبناني نجمتين ذهبيتين ليبقى كذلك في دائرة الخطر، بعد اختياره «البحّارة» نموذجاً لتصاميمه المقدمة.

تقرير مصير

بعد اجتماع لجنة التحكيم لتقرير مصير المشتركين في دائرة الخطر، دعت المذيعة، ليلى بن خليفة، كلاً من: أحمد البلوشي، وكارولين سكاكيني، وكوثر وزاد، وابتسام سلمان، ومجد موسى، للوقوف أمام لجنة التحكيم، والاستماع إلى النتيجة النهائية لمنافسات الحلقة الثالثة من برنامج «فاشن ستار» في موسمه الرابع، ومعرفة من سيغادر. وأنقذت ريم السعيدي مجد موسى، وأنقذ نديم شماس كوثر وزاد، فيما قررت ريم عكرا استبعاد كارولين سكاكيني، قائلة إنها لن تكون نجمة «فاشن ستار».