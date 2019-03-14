الامارات | 90 دقيقة مع أنغام «أصحاب الهمم» وسوبرانو عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 دقيقة مع أنغام «أصحاب الهمم» وسوبرانو عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً «بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية – أبوظبي»، الذي يقام في العاصمة الإماراتية، أعلن مهرجان أبوظبي 2019 عن تنظيمه حفلاً فنياً، بعنوان «معاً للاندماج» بالتعاون مع الألعاب الأولمبية الخاصة في أبوظبي، تحييه مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا بعد غدٍ على مسرح قصر الإمارات.

وسيشهد الحفل، الذي يجسد شعار المهرجان لهذا العام «ثقافة العزم»، عزف أعمال لشوبرت، وموزارت، وهايدن، وغيرهم، بالإضافة إلى أعمال لفنانين معاصرين مثل ستيفي واندر وإنيو موريكوني، طوال 90 دقيقة، وستؤدي المقطوعات مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا من عازفي الجيتار والبيانو والبوق المنفردين، برفقة السوبرانو الشهيرة الحائزة جائزة «غرامي» سومي جو.

وتلعب الفرقة الموسيقية للأولمبياد الخاص في كوريا دوراً محورياً في تسليط الأضواء على الفنانين من أصحاب الهمم، إذ تستقبل سنوياً المئات من الفنانين عبر عملية اختبار، وتضم في عضويتها فنانين حاليين وسابقين من مهرجان «بيونغتشانغ الخاص للموسيقى والفنون»، ويقدم الأولمبياد الخاص في كوريا دعمه الكبير في مجال الرياضة والثقافة والفنون لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وينظم حملات للارتقاء بالوعي تجاههم.

تأتي استضافة حفل «معاً للاندماج» في إطار المهمة الأساسية للمهرجان، لتعزيز الحوار الثقافي عالمياً، وترجمةً لشعار دورته الـ16 هذا العام «ثقافة العزم»، وضمن سلسلة الأحداث والفعاليات، التي ينظمها مهرجان أبوظبي لتسليط الضوء على ثقافة العالم العربي أمام الجمهور العالمي، ويقدم الحفل الفني فرصة ملهمة للتعرف إلى قدرات أصحاب الهمم، وأهمية دمجهم في المجتمع، وتسليط الضوء على مهاراتهم الفريدة.