شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسيقى في المستشفيات» تعود بنغمات رقيقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت مبادرة «الموسيقى في المستشفيات»، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2019 وبدعم من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، إذ قدمت مجموعة من الموسيقيين عروضهم على آلات العود والكمان والبيانو، لمرضى وطواقم طبية وزوار.
وأقيم العرض هذا العام في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي، وتضمنت المعزوفات نغمات رقيقة على العود والكمان قدمها الدكتور أمير ديدي، ومقطوعات كلاسيكية على البيانو قدمتها الأختان الثنائي فاطمة ومريم الهاشمي، والعازف المنفرد أنيس غسيم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الموسيقى في المستشفيات» تعود بنغمات رقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.