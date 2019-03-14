الامارات | «الموسيقى في المستشفيات» تعود بنغمات رقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسيقى في المستشفيات» تعود بنغمات رقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت مبادرة «الموسيقى في المستشفيات»، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2019 وبدعم من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، إذ قدمت مجموعة من الموسيقيين عروضهم على آلات العود والكمان والبيانو، لمرضى وطواقم طبية وزوار.

وأقيم العرض هذا العام في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي، وتضمنت المعزوفات نغمات رقيقة على العود والكمان قدمها الدكتور أمير ديدي، ومقطوعات كلاسيكية على البيانو قدمتها الأختان الثنائي فاطمة ومريم الهاشمي، والعازف المنفرد أنيس غسيم.