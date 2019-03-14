الامارات | «البرمودا».. نجم الموضة الصيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن «البرمودا».. نجم الموضة الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل الشورت البرمودا نجم الموضة النسائية في ربيع - صيف 2019؛ إذ تألقت به عارضات أزياء ماركات عالمية. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن الشورت البرمودا يتخذ موقعاً وسطاً بين الشورت والسروال؛ إذ يصل طوله إلى الركبة، ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة تغلفها الأناقة. وأضافت كاركوفسكي أن الشورت البرمودا يكتسي هذا الموسم بالأسود أو الدرجات الترابية كالبيج والرمادي ليتيح للمرأة سهولة التنسيق. ويمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الشورت البرمودا مع تيشيرت أو قميص أكبر من المقاس. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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